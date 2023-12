Blaće: 'U Big Brotheru su me ljudi vidjeli raščupane kose, naporno je kad moraš pružati određenu razinu izgleda'

Jedna od naših najljepših i mnogima najomiljenijih voditeljica Antonija Blaće (44) vodila je prvi ovogodišnji "Superstar" na RTL-u, a trenutno je i dalje možemo gledati u kvizu "Dođi, pogodi, osvoji" koji se emitira svakim radnim danom. U svakoj emisiji Antonija zablista u novom elegantnom izdanju, a za to je zaslužan njezin glam tim.

Za Story je progovorila o svom stilu i odijevanju te rekla kako joj je najvažnije da je odjeća ne opterećuje i da tijekom emisija uživo ne razmišlja o tome je li joj se nešto izvirilo ili se okrenulo.

"Naravno da će gledatelji obratiti pažnju na ono što sam odjenula. Svi tako gledamo televiziju, a to je i dio showa. Ipak, najvažnije mi je da kad se odjenem, to bude zadnji trenutak u kojem sam o tome mislila. Mogu izići u bilo čemu, ali ne bi me nitko odjenuo u prekratku suknju pa do tih sukoba nikad i ne dođe", rekla je voditeljica koja je već duže vrijeme posvećena vježbanju i zdravoj prehrani. Pratiteljima se često znala pohvaliti i koliko je smršavjela, no kaže kako je "to sve i dalje izvan standarda".

"Iskreno, kad se za Instagram snimam bez šminke, bude mi stresno u smislu kako će to izgledati. No zaključila sam da mi se ne da živjeti tako da ne mogu nigdje doći bez šminke u strahu da mi netko ne bi rekao: 'Kakva si to uživo?' Ovako sam si olakšala život. Shvatila sam to još davno, iz doba Big Brothera kada su me ljudi vidjeli tek probuđenu, raščupane kose. Jako je naporno kad stalno moraš pružati određenu razinu izgleda, humora, prezentacije jer si stvorio neku sliku o sebi. To ne mogu", priznala je.

No kaže kako joj teško padaju negativni i loši komentari.

"Kad me netko ne voli, ne znam što da radim s tim. Razmišljam što sam pogrešno napravila. Jedno je konstruktivna kritika, ali kada dobijem osjećaj da nekom nisam draga, uvijek se pitam zašto. Divim se kako netko prema tome može biti skroz hladan, meni nekako ne uspijeva. Istina, preživim, idem dalje, što ću", rekla je.

