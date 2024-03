Džinović otvorio dušu i otkrio kako se osjeća, progovorio i o djeci: Znaju sve, možda čak i više od mene

Pjevač Haris Džinović (72) i Melina Galić ex Džinović su se službeno rastali, a pjevač je sada podijelio kako se osjeća nakon kraja ljubavi koja je trajala 22 godine. Haris je rekao da se osjeća kao kamen. - Imam običaj reći da se osjećam, kao Chinese wall, kao kamen - izjavio je za Kurir. Dodao je i da se njegova djeca dobro osjećaju,te da su u cijelu situaciju više upućeni od njega.

- Oni su dobro. Znaju sve, možda čak i više od mene o nekim stvarima kojima se ja nisam bavio, a koje su njima do ušiju dopirale. Više su u gradu, tako da vjerojatno znaju nešto. Ja stvarno ne znam ništa.

Podsjetimo, dizajnerica Melina nije prisustvovala sudskom procesu, a netom nakon izlaska iz sudnice vidno utučeni bosanskohercegovački pjevač obratio se regionalnim medijima.

- Tek sad sam saznao za njene prevare, koje su trajale godinama unatrag. Nisam obraćao pažnju na to, sumnjao sam, nisam ispitivao, nisam slao ljude da je prate. Kad žena sama izlazi, na nju svi 'skaču'' - ogorčeni Džinović otvorio se za Hype TV, pritom naslućujući da je inicijator kraha odnosa bila upravo njegova bivša supruga.

Pjevač je nastavio s kritikama, ovaj put na njezin odnos sa sinom: - Sa sinom se nije čula mjesec i pol dana, krasna majka. Ja sam podržavao to, do jednog razdoblja, do veljače prošle godine i to je bilo tako. Ali mislim, kad sam vidio da je vrag odnio šalu, onda sam morao prekinuti sve - iskren je izvođač narodne glazbe.

- Jako sam razočaran izdajom. Ovo je klasična izdaja, udar na obitelj, a obitelj je svetinja. Ovdje je obitelj rasturena bez ikakvog razloga. Ja ga nemam, ja nisam doprinio razbijanju obitelji. Nije meni žao novca, meni je žao nepoštovanja, nezahvalnosti. Žao mi je te izdaje, prodaje - zaključuje još uvijek vidno rastreseni Haris. Bivši supružnici iz braka imaju dvoje djece, sina Kana i kćer Đinu.

Podsjetimo, autor hitova kao što su "Pariške kapije", "I tebe sam sit kafano" i "Muštuluk" za regionalne medije je istaknuo da se Melina družila sa žena sumnjivog morala: - Bila je skroz O. K. jedno razdoblje, nešto joj se dogodilo. Neki kvrc u glavi. Puno druženja sa ženama upitne prošlosti i morala. Ukazao sam joj na sve to, rekla je da to nije tako. Rijetko koja žena priznaje svoju krivnju i ispričava se, priznaje svoju pogrešku. Nikada se nije ispričala - pri čemu tvrdi da je spomenute žene jedva poznavao.

Otkrio je i kako se prekid njihove veze dogodio prije godinu dana: - Ona je mene ostavila, a ne ja nju. Ona zna razloge. Možda mi je bilo teško prije godinu, godinu i pol, jer mi se obitelj raspadala. Svi tu živimo, samo se gospođa svojom voljom iselila, pa mirenje - ne, mislim, što ja znam, ovako prepoloviti kruh, pa ga opet sastaviti, kako će to biti? – ispričao je Džinović za tamošnje medije.

Kako javlja Blic, na dan kada je objavljena vijest o razvodu Melina je odsjela u hotelu, a sutradan je otišla u teretanu, nakon čega ju je posjetila prijateljica, voditeljica Jovana Joksimović.

Melina i Haris svoju ljubavnu priču započeli su 2002. godine dok je ona bila studentica. Kako je ranije pričao pjevač, ovaj sad već bivši par upoznao se u Sarajevu, potpuno spontano, a njihov odnos krenuo je iz avanture. Vjenčali su se 12 godina kasnije, u ljeto 2014., na luksuznoj jahti usidrenoj blizu Dubrovnika. Inicijativa za razmjenu bračnih zavjeta došla je od Melinine kume Slavice Ecclestone, hrvatske manekenke i bivše supruge nekadašnjeg šefa Formule 1, Bernieja Ecclestonea.

