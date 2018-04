Dvostruki gaf HRT-a: Pustili film od 20. minute, pa vratili isti dio

Trebala je to biti još jedna subotnja večer uz fim, a pretvorila se u podsjetnik zašto sve manje ljudi gleda filmove na domaćim TV kućama i okreće se streamingu. Naime, HRT je večeras čak dva puta pokušao emitirati treći dio Spider-Mana, a umjesto filma isporučili su nam pravi čušpajz.

Što se dogodilo? Pa dogodilo se "samo" to da nikako nismo uspjeli vidjeti početak filma. Nakon izvlačenja lota i upozorenja da "film nije za mlađe od 12 godina", odjednom se u kadru pojavio Peter Parker (Tobey Maguire) kako otvara vrata svojoj Mary Jane (Kirsten Dunst). Nikakvog uvoda, film je počeo od negdje 20. minute. Već je i to bio dovoljan razlog za nervozu, no svejedno sam krenuo gledati film. A onda su HRT-ovi "stručnjaci" napravili još veći gaf. Nakon 40 minuta takvog krnjeg filma pustili su reklame, i nakon njih pustili opet dio filma koji smo već vidjeli. To je bio i više nego dovoljni razlog da se prebaci program, a mene učvrsti u odluci kako filmove i serije se isplati gledati jedino na streaming platformama.