Dvije godine je čekao zeleno svjetlo: Jan Kerekeš digao kredit i počinje graditi kulturni centar

Glumac Jan Kerekeš (34) proteklog je vikenda objavio kako je Gradsko vijeće Grada Varaždina potvrdilo njegov Kerekesh Teatar kao investitora koji je dobio pravo građenja kulturnog centra na 30 godina uz godišnju naknadu od 41.638,35 kuna.

Čekali dvije godine

U planu je da centar na površini od 1800 kvadrata na lokaciji iza zgrade bivšeg Centra Tomislav Špoljar, ima brojne korisnike, a glumac nam je u razgovoru otkrio detalje.

– Svoj smo projekt predstavili prije dvije godine. I to baš kulturnog centra, a ne kazališta, jer nas zanima šira priča s puno korisnika, pogotovo djece za koju mislim da su ovdje zakinuta za 90% sadržaja kakav se nudi 100 kilometara dalje, u Zagrebu – započinje glumac koji je razgovarao s brojnim udrugama s područja Varaždina.

Foto: Privatna arhiva

– To je bila neka moja ideja i onda sam se povezao s Centrom tradicijske kulture, folklorašima i tamburašima te plesnim klubom Feel i svi ističu identičan problem koji se javlja, a koji se tiče izvedbenog prostora – tvrdi nam 34-godišnjak i za primjer navodi kako se završne priredbe školaraca u Varaždinu izvode u Hrvatskom narodnom kazalištu, a on to smatra neprimjerenim. Stoga će glavna dvorana imati 444 mjesta, odnosno 1500 stajaćih, a kabaret scena 100 sjedećih mjesta. U planu je i ljetna pozornica. Janu, osim na poslovnom planu, odlično ide i privatno. Prošle godine su on i supruga Vika dobili kćer Unu.

– Ona je vesela, živa, zdrava. Baš onakva kakva želimo da bude! Sigurno će i ona uživati u sadržajima centra u budućnosti – kaže novopečeni tata s osmijehom na licu.

Centar događanja

– Sada imam 34 godine i mogao bih se posvetiti samom sebi, svojoj karijeri i zaboraviti da se bavim društvom, ali me takva budućnost ne zanima! Zapravo, sada stavljam svoju karijeru sa strane i neke privatne stvari kako bih se mogao posvetiti tome da djeci iz Varaždina i cijele županije izgradim centar događanja – govori nam i ističe kako su mnoge europske zemlje puno bolje iskoristile sredstva fondova, a to ga još više motivira.

- Takvi centri grade se u puno manjim gradovima od Varaždina, a moja inicijativa je upravo to spajanje i vraćanje društvenog života u grad. Ja sam bio dio klinaca koji su imali određen dio sadržaja, pogotovo što se tiče glazbe i mislim da to nije neizvedivo! Dapače, mislim da su ljudi željni toga - zaključuje Jan kojem su podršku u novom pothvatu dali su mu brojni glumci te kazališne skupine i već sada nude suradnju premda Centar još nije postavio ni kamen temeljac.

Foto: Privatna arhiva

– Javljaju se svakog tjedna i čestitaju na inicijativi. Velika i važna je stvar što ćemo raditi po principu donacija, kako se to nekada radilo pa smo došli na ideju nacionalnog crowdfundinga putem kojeg će posjetitelji moći birati između šest do deset paketa te pomoći u financiranju kulturnog centra, a njihovo ime zabilježit će se na velikom zlatnom zidu pri ulazu u centar. To bi pokrilo dio projekta – pojašnjava nam svestrani glumac dodajući da će svaki paket sadržavati ulaznice za premijere predstava, filmove u kinu te druga iznenađenja. Spominje da se nada skorašnjem otvaranju europskih natječaja za daljnje financiranje, jer projekt je nacrtan i potvrđen i nema se što čekati.

– Malo se prolongiralo za sljedeću godinu, ali ne želimo čekati. Mislim da smo dovoljno čekali i idemo raditi! Radove bismo započeli u lipnju ove godine, a otvorenje, koje ovisi o financiranju i podršci kojoj se nadamo od ministarstava, trebalo bi biti za godinu dana i najkasnije do kraja 2022. – entuzijastičan je Jan koji će početak radova financirati iz sredstava vlastitog Kerekesh Teatra i dizanjem kredita.

Ove je godine teatar odigrao tek 12 predstava, a u istom razdoblju 2019. taj je broj bio deset puta veći.

- Mislim da i dalje ima puno kontradiktornih mjera i kultura je zadnja rupa na sviralu. Nadamo se da će ljeto biti bolje i da ćemo tijekom ljeta moći raditi na otvorenim pozornicama - ne gubi optimizam mladi glumac.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku Nike Turković