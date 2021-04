Sjećate li se Susan Boyle? Skromna kućanica zaradila je 22 milijuna funti i danas izgleda bolje nego ikad

Susan Boyle ovih je dana proslavila 60. rođendan. Škotska pjevačica stekla je veliku slavu nakon što je pred milijunima gledatelja showa 'Britain's Got Talent' otpjevala pjesmu "I Dreamed a Dream" iz mjuzikla Les Misérables i u samo 72 sata prikupila više od 2.5 milijuna pregleda na YouTubeu.

Bilo je to 2009. godine, a u proteklih 12 godina njezin se život promijenio iz temelja. Iako je napravila karijeru kroz koju je zaradila više od 22 milijuna funti, nastavila je živjeti skromnim životom. Dokaz da je i dalje skromna jest da se ne želi iseliti iz svoje male kuće u kojoj je odrasla u Lothianu, iako se može odmah preseliti u luksuznu vilu s bazenom, a od skupih stvari sebi je priuštila jedino bundu i klavir te polaganje vozačkog ispita kojeg i dalje nije uspjela položiti.

Susan je proteklih godina dosta poradila na svom izgledu pa sada, smatraju mnogi, izgleda bolje nego ikad. U veljači prošle godine priznala je da je dobila mnoge ljubavne i bračne ponude. Unatoč svemu tome, ona je i dalje sama, a za jedan časopis je otkrila kako je prošlo više od šest godina otkad je bila na posljednjem spoju s muškarcem.- Mislite, izlazim li s muškarcima? Mlađe žene možda izlaze, ali ja nemam vremena. Ipak, lijepo što me to pitate. Imala sam spoj u Americi prije šest godina, trajao je točno 45 minuta. Otišla sam na masažu u spa-zonu jednog hotela i tamo srela liječnika s kojim sam izašla na ručak. Nisam to nikome rekla i moj je tim mislio da sam oteta i stvarno su se uspaničili jer sam imala nastup te večeri. Tip je bio drag ali nije bio za mene, ne bih se mogla nositi s tolikom odgovornošću - otkrila je tada Boyle za medije.

