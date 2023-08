Sjećate li se nje? Agnetha iz ABBA-e danas ima 73 godine, a evo kako izgleda i što radi

Agnetha Faltskog, zvijezda švedskog glazbenog sastava ABBA, rekla je da će u četvrtak objaviti novi singl "Where Do We Go From Here?", čime ponovno pokreće solo karijeru u dobi od 73 godine.

Agnetha Faltskog attending the Abba Voyage digital concert launch at the ABBA Arena, Queen Elizabeth Olympic Park, east London. Picture date: Thursday May 26, 2022. Photo: Ian West/PRESS ASSOCIATION Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Faltskog, koja je pjevala zajedno s Anni-Frid Lyngstad u izuzetno uspješnom švedskom pop bendu nastalom 1972., svoj je posljednji solo album objavila prije deset godina.

"Svjetska premijera (pjesme) 'Where Do We Go From Here? na @bbcradio2 s @zoetheball - slušajte u četvrtak, 31. kolovoza od 8.30 (BST)", napisala je pjevačica na društvenoj mreži kasno u utorak.

ABBA je postigla svjetsku slavu i osvojila legije obožavatelja bezvremenim uspješnicama poput "Dancing Queen" i "Fernando", a pobijedila je na natjecanju Pjesma Eurovizije 1974. s pjesmom "Waterloo".

