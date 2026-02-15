ANKETA Hrvatska večeras bira predstavnika na Euroviziji: Hoćete li gledati finale Dore?

Večeras je na rasporedu veliko finale ovogodišnjeg izbora za hrvatsku pjesmu predstavnika na Euroviziji, a za tu prestižnu titulu i statuu bori se 16 izvođača. Prijenos spektakla bit će na Prvom programu HTV-a, baš kao što je to bilo i za dvije polufinalne večeri koje su se emitirale u četvrtak i petak. Tijekom svake od njih, publika je odlučila kojih osam glazbenika prolazi u finale, a po četiri su ispala. Od ovih 16 glazbenika, samo jedan će biti predstavnik Hrvatske u Beču na Euroviziji koja se odvija u svibnju, a tko je to, saznat ćemo večeras. No, nas zanima planirate li pratiti finale Dore? Otkrijte nam to u našoj anketi.

Podsjetimo, u finalu ćemo ponovno imati priliku čuti svih 16 finalista među kojima su: Lima Len, Alen Đuras, Noelle, Lelek, ToMa, Ema Bubić, Ananda, Cold Snap, Sergej, Devin, Stela Rade, Marko Kutlić, Irma, Lara Demarin, Ritam Noir i Lana Mandarić. Voditelji su Baraba Kolar, Duško Ćurlić, Iva Šulentić i Ivan Vukušić, a Dora se ove godine odvija u Zagrebu, točnije na Prisavlju u prostorijama HTV-a.