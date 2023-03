Duško Kuliš o otkazivanju koncerta u Puli: '40 godina sam u ovom poslu, svašta sam doživio'

Hrvatsku već danima potresa skandal nakon što je gradonačelnik Pule zabranio koncert na kojem su 25. ožujka trebali pjevati Duško Kuliš, Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović. Sada je mišljenje o tom slučaju dao i Duško Kuliš, pjevač iz Kreševa koji živi u Splitu.

- Nije me pogodilo, kada ste četrdeset godina na sceni, onda se naviknete na svašta. Jedino što je bitno je moja ljubav prema publici i publike prema meni, tu se ništa promijenilo nije i to mi je najvažnije. Nije bitno gdje se održava koncert, bitna je veza s publikom - rekao je Kuliš za Avaz.

Glazbenik 8. ožujka priprema koncert u Sarajevu, a osvrnuo se i na činjenicu kako ne živi u rodnom gradu.

- Živim u Splitu, ali imam kuću u Kreševu, tako da nemam osjećaj te daljine, to je nekih 220 kilometara, koje prijeđem za neka tri sata. Svako malo sam u Kreševu i sretnik sam koji može biti i u Splitu i Kreševu - rekao je Kuliš.

Podsjetimo, iz agencije Hiljadarka optužili su gradonačelnika Zoričića da je zabranio koncerti i izvrijeđao organizatore.

Zabavni projekt ''Hiljadarka'' u listopadu prošle godine potpisao je ugovor i zakupio sportsku dvoranu u Puli za koncert splitskog, hrvatskog pjevača Duška Kuliša i njegove prijatelje pod nazivom "Duško Kuliš & gosti".

– Napravili smo sve potrebne pripreme, platili dvoranu po ugovoru, potpisali ugovore s izvođačima, zatražili radne dozvole za goste strance i krenuli u reklamiranje; sve na isti način kako to već godinama radimo po cijeloj Hrvatskoj.

Na dan kad smo Pulu oblijepili plakatima, oko 21 sat navečer, zvao nas je uplašeni direktor pulske sportske dvorane, gospodin Mario Peruško i rekao da je upravo dobio poziv od bijesnog gradonačelnika Filipa Zoričića koji mu je doslovno naredio da bez obzira na ugovor odmah otkaže taj koncert jer gradonačelnik ne želi, citiram, "srpska smeća" u svom gradu. Mene je poziv zatekao na putu, potpuno šokirao, rekao sam direktoru da ne mogu vjerovati što slušam i da molim da me odmah spoji s gradonačelnikom kako bismo riješili eventualne nesporazume. Nakon što sam dobio direktan broj telefona, kontaktirao sam osobno gradonačelnika na mobitel. Javio mi se potpuno pijan i kad je čuo s kime razgovora, sasuo je svu salvu uvreda na moj račun. Pokušao sam mirno razgovarati s gospodinom Zoričićem, no on je urlao na mene na telefon, vikao i meni "da ne želi srpska smeća u svom gradu".

Pokušao sam mu objasniti da je gospodin Duško Kuliš kultni hrvatski pjevač, Dalmatinac, Splićanin, no kad mi je u jednom trenutku počeo "je*ati srpsku mater" prekinuo sam ja telefonski razgovor ne želeći uopće na taj način komunicirati jer takav prostački način razgovora doista je ispod svakog nivoa – kazao je direktor Hiljadarke Mario Cindori.

Gradonačelnik Zoričić kazao je kako nije bio pijan niti je vrijeđao, te je iznio svoje viđenje.

– Istina je da sam posve nedvosmisleno i jasno rekao da se u javnom prostoru grada Pule i u objektima kojima upravlja grad koncerti ovakve vrste neće održavati. Mislim da ovaj glazbeni izričaj ne pripada našem podneblju, duhu i mentalitetu grada. To je jedini i isključivi razlog zbog kojeg sam donio ovu odluku. Za ovaj događaj na vrijeme nismo znali ni resorna pročelnica za društvene djelatnosti i mlade ni ja, inače bih odluku donio ranije. Vijest je do mene došla u trenutku kada se u Istarskom narodnom kazalištu obilježava 75 godina KUD-a Lino Mariani i sjećanje na Nella Milottija, događaj koji je pokazao na koji način moramo čuvati građanski duh grada te europsku i mediteransku Pulu – rekao je Zoričić.

Prije nekoliko dana uslijedio je i mogući preokret, kada je Hiljadarka podigla tužbu i zatražila da privremeno uđu u posjed dvorane te održe koncert.

– Mogu vam potvrditi da smo podnijeli tužbu Trgovačkom sudu. Ročište je zakazano je za 10. ožujka 2023. u 9:00 sati te će odluka o predloženoj privremenoj mjeri uslijediti nakon ročišta. Mi samo želimo da se ispoštuje ono što stoji u ugovoru. Ako bi sud izdao privremenu mjeru, koncert bi se održao u u Puli u najavljenom terminu. Ako to ipak ne bude slučaj, od Pula Sporta ćemo tražiti naknadu štete – kazao je za Večernji list odvjetnik Srđan Simić, koji zastupa agenciju Hiljadarka.

