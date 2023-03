Anja Alavanja Viljevac o iskustvu s lopovima: Ispred mene, oči u oči, dva lika s fantomkom na glavi

Voditeljica Anja Alavanja Viljevac (40) objavila je fotografiju na kojoj je u garaži, a priznala je da ju je to podsjetilo na jedan neugodan doživljaj. Naime, Anja je nakon jednog izlaska vidjela dva drska kradljivca kako u garaži koju je dijelila sa susjedom pokušavaju ukrasti njegov BMW.

- Ove fotografije podsjetile su me na jedan jako neugodan događaj od prije 10 i više godina. Vraćala sam se iz izlaska, u četvrtak, oko 3 ujutro (da, tad se imalo gdje). Ulazila sam u zajedničku garažu koja je imala vrata na daljinski. Uđem ja, pale se automatski svjetla u garaži, vrata se iza mene spuštaju, a ispred mene, oči u oči, dva lika s fantomkom na glavi, ordiniraju oko susjedovog BMW-a. Gledaju oni mene, gledam ja njih. Tražim daljinski od garaže, sekunde teku kao sati dok se vrata napokon ne dignu i beeeežanija… Auto spašen, trauma zarađena. Ma da, danas vjerujem da sam ja neugodnije iznenadila njih nego oni mene - priznala je Anja.

Anju je javnost upoznala u prvom hrvatskom reality showu “Story Supernova”, u kojem je Nova TV tražila voditelje. Osim na Novoj, gledatelji su je mogli gledati i na Fight Channelu, HRT-u i CMC-u gdje je vodila top ljestvice, talk show CMC Caffe i emisiju "Točno u podne". Poslije se neko vrijeme vratila na Novu TV gdje je vodila emisiju "Zdravlje na kvadrat". Za posao na televiziji kaže da zna biti stresan i kaotičan pa je tijekom godina razvila rituale koji je opuštaju od stresa, a to su pilates, odlazak kod frizera i povremeni izlasci. Osim u voditeljskom i uredničkom poslu, u ljeto 2009. godine se okušala i u glumi. U Jelsi na otoku Hvaru je snimila svoju prvu filmsku ulogu u “Lavendermanu”. Riječ je o ekranizaciji stripa.

2011. godine udala se za 15 godina starijeg glazbenika Željka Romca. On i Anja su se u tajnosti vjenčali na Mauricijusu, a u braku su dobili dva sina, Jakova i Ivora. Početkom rujna 2021. rekla je "da" ekonomistu i nogometnom treneru Vedranu Viljevcu s kojim je iste godine dobila i sina Dana.

Inače, voditeljica je ljubiteljica putovanja, a na posljednje se uputila sama sa suprugom Vedranom Viljevcem i to "preko bare". Prve dane 2023. godine tako je provela u istraživanju New Yorka, a ona i suprug posjetili su popularne destinacije u ovom gradu, a kako to često radi, Anja je nakon povratka opisala na Instagramu sveukupni dojam.

- Malo dojmova iz NYC ako netko misli preko bare uskoro…Da vjerujemo u znakove, pobjegli bi iz aviona. U Helsinkiju, prije polijetanja preko Atlantika, rekli su nam da kasnimo jer popravljaju hidrauliku na avionu. Tako da smo propustili NBA tekmu i NY Knickse, ali bar smo stigli… Ono što me svaki put iznenadi u Americi, je njihova susretljivost i ljubaznost. Svi se ponašaju kao da su odmalena sanjali baš o poslu carinika/prodavača karata na Broadwayu/službenika u subwayu. Ono što me ovaj put neugodno iznenadilo su cijene koje su otišle u nebo (kava 6, pivo 11, pizza 25-30$). I moj savjet, uz dobru organizaciju, četiri puna dana su idealka, jer tamo vas noge tjeraju da budete na cesti do zadnjeg atoma snage. A grad koji ne spava stvarno iscrpi, jer ne znate što bi prije gledali; arhitekturu, ljude, aute, izloge, muzeje…ali New York nikad ne razočara, samo očara - napisala je voditeljica pored kompilacije fotografija i videa iz magičnog grada.

A dok je još bila u Americi, pratiteljima je ispričala i zanimljivu anegdotu iz jednog restorana.

- Jedan od mnogobrojnih rooftopova…Ulazimo moj muž i ja u zgradu gdje je klub. Na ulazu redar, tamnoputi Amerikanac, koji me zaustavi, poželi dobrodošlicu i kaže mi da zna tko sam, da me gledao na tv-u. Uvjerena da blefira, nasmijem se i nastavim dalje. Kaže on; “Wait, I’tell you your name, you are Angie Alavangie.” Kasnije sam povezala da je jedna od cura koje su bile maloprije pored njega vjerojatno “naša”, i da me prepoznala…Uglavnom, pouka priče, i po bijelom svijetu pazite što radite, budite časni i dostojanstveni. Ne ogovarajte na hrvatskom, i pazite s kim se smucate. Druga pouka; malo nas je, al nas ima. Treća, nisam globalno poznata - uz brojne emotikone nasmijanih lica je objavila na Instagramu. Pohvalila se i kako je na Broadwayu srela poznatog glumca Jessea Tylera Fergusona iz popularne humoristične serije "Moderna obitelj".

Otkrila je kako su tamo svakodnevno propješačili i po 17 km, a da nadoknade gubitak kalorija degustirali su njujorške pizze, hamburgere i hot dogove.

