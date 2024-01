Duhovna transformacija našeg dizajnera: Svećenik se molio, a ja sam isplakao žuč iz sebe

Dizajner Ivica Skoko čije kreacije obožavaju domaće zvijezde otkrio je da je išao na duhovnu obnovu. Nakon razgovora s fra Stjepanom Brčinom, voditeljem Evangelizacijske zajednice Sveti Duh, Skoko je pronašao mir i sada odlazi na duhovno-duhovite večeri četvrtkom, te je postao dio kreativnog tima evangelizacijske zajednice Sveti Duh. Otkrio je kako je sve počelo.

- U mojim molitvama navečer vuklo je da to ne bude psihijatar nego svećenik, da to bude netko srcu blizak, netko kome se mogu ispričati na jedan svoj duhovni način, a da to nije medicinskog karaktera, tipa otići psihijatru. Čak sam to i otišao i napravio jer je danas normalno otići, jako puno ljudi to i prakticira ali to se nisam vidio - izjavio je dizajner za InMagazin.

Do fra Stjepana Brčine došao je preko majčine prijateljice.

- Ja kažem - Stjepane, imate li vremena da razgovaramo, on kaže, ja se vozim iz Međugorja prema Zagrebu, možemo pričati koliko god hoćeš. Taj je razgovor sigurno trajao preko sat i pol vremena dok jednog trenutka on mene nije pitao - da li si spreman da se pomolim za tebe sad u autu. I ja onako, znači on se molio sad jedno desetak, petnaest minuta, ne mogu sad to procijeniti, ja sam isplakao žuč iz sebe, dakle taj trenutak je meni promijenio život. U biti ne život, da ne ispadne sad da idem u fanatike jer će biti hejtera, bit će raznih, ali neka dođu u četvrtak pa se pomolimo svi zajedno da se uvjerimo u suprotno - dodao je.

Kazao je kako je pronašao mir i pozvao je sve da dođu bar jedan četvrtak.

VEZANI ČLANCI:

- Pronašao sam mir jer svakom čovjeku treba i mislim da svaki čovjek treba naći ovo što sam ja pronašao i stvarno evo čista srca vas sve pozivam - dođite bar jedan četvrtak da vidite, nećete se pokajati.

Fra Stjepan, s druge strane, otkrio je da je Ivica postao važan član njihove zajednice, te da se jako veseli njegovim kreacijama za Antunovski hod.

- Ivica jako dobro koristi svoje talente i sposobnosti, to nam je već nekoliko puta pokazao, a još se više radujem za ono što je tek pred nama, za Antunovski hod, njegovim kreacijama. Sad ne smijemo otkriti što će sve pripremiti, ali je aktivan jako i pomaže kroz svoje iskustvo i znanje i zaista je osvježenje u ovoj zajednici.

VIDEO Vrhovni sud objavio zašto Severinina sina vraća ocu