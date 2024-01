Naša glumica nakon dramatične borbe za život: Nisam dobro hodala, smetala mi je buka i svjetlo

Glumica Ivana Roščić je 2022. godine u svibnju proživjela pakao prsnuća aneurizme u mozgu. Tada je završila na operaciji koja joj je spasila život. Glumica je od tada prošla kroz dugi oporavak, a sada je otkrila da se vraća na posao u svoje matično kazalište - u Gavellu. Tamo će igrati u predstavi redatelja Saše Božića koja je rađena po po nagrađenom djelu srpske autorice Milene Marković.

Ivana je kazala kako je morala puno spavati, nije dobro hodala i njeno tijelo je jednostavno tražilo svoj oporavak. Smetala joj je buka i svjetlo, a zbog toga rad u kazalištu nije bio moguć.

- Dopustila sam si da osluškujem sebe, svoje tijelo i da predano provodim terapije koje trebam. Trenutak kada sam osjetila da mogu iskoračiti nazad u posao, krenula sam prvo sa snimanjem jer je ono na čudan način manje zahtjevno od kazališta jer se na njima dosta vremena čeka, a u teatru za to prostora uglavnom nema - rekla je za Gloriju.

Krajem 2022. godine promovirala je film "Stric" u kojem glumi s Goranom Bogdanom, Mikijem Manojlovićem i Rokom Sikavicom i tim povodom dala nam je intervju u kojem je ispričala što se dogodilo tog kobnog 16. svibnja, za koji sada kaže da joj je drugi rođendan.

- To jutro odvela sam djecu u vrtić, otišla u dućan, kihnula i kako sam kihnula tako me je stravična bol presjekla kroz glavu. Uspjela sam jedva doći do najbližeg kafića jer su mi ruke i noge počele otkazivati te sam se počela grčiti. Poslije sam saznala da su to bili epileptični napadaji zbog obilnog krvarenja u mozgu. Uz to sam i povraćala. Dok sam čekala hitnu pomoć, došli su kolega Roko Sikavica i moj suprug Marko, a kad je došla hitna, liječnica je zaključila da imam napadaje panike, rekla mi je da mi je bolje da idem kući i dala mi dvije injekcije za smirenje. Suprug Marko nosio me na rukama jer nisam mogla hodati, i sreća da je bio priseban te zaključio da to nisu napadaji panike nego da mi doista nije dobro i da mi treba pomoć. Nazvao je svog prijatelja dr. Antu Viskovića i opisao mu što se dogodilo. Dr. Visković je odmah zaključio što bi to moglo biti i tako je došla druga hitna pomoć po mene i odvezla me u KBC Rebro. Gdje su ustanovili rupturu aneurizme i obilno krvarenje. Isti sam dan operirana. Zaista sam sretna i zahvalna da sam živa i neoštećena. Još jednom zahvaljujem dr. Anti Viskoviću, radiologu Marku Radošu, mojoj neurologinji dr. Katarini Starčević i cijelom konziliju iz Zavoda za intenzivnu neurologiju i cerebrovaskularne bolesti KBC-a Rebro. Javno sam izišla s tom pričom jer mislim da je bitno prepoznati simptome, jer da smo povjerovali u dijagnozu prve liječnice, više ne bih bila tu. - ispričala nam je nedavno Ivana u intervju. Rekla nam je tada i kako se bori s raznoraznim strahovima te je nakon izlaska iz bolnice imala intenzivne napadaje panike koje prije nisam iskusila.

- Podsvijest radi svoje, vrtim svakojake scenarije, ali se trudim živjeti normalno. Redovito idem na psihoterapiju, radim ono što me veseli i vidim pomak. Vjerujem da je i vrijeme najbolji prijatelj u takvim situacijama, a moja djeca su moje zdravlje. Trudim se biti turist svog uma. Suprug Marko mi je cijelo vrijeme velika podrška i oslonac, kao i cijela moja obitelj, rodbina i prijatelji. - kazala je Ivana.

