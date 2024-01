Severina podijelila moćan komentar novinarke Nataše Božić Šarić: Svaka presuda je poruka

U utorak se dogodio novi preokret u sudskom sporu između Severine i Milana Popovića. Naime, dramatičan zaplet u borbi za skrbništvo nad njihovim sinom Aleksandrom dogodio se nakon što je Vrhovni sud ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu koji je povrijedio Zakon o parničnom postupku. Milan i Severina više neće imati zajedničko skrbništvo, što je 2021. odredio Županijski sud u Splitu, već se Aleksandar, koji će uskoro napuniti 12 godina – opet vraća ocu. Ova odluka odmah stupa na snagu, neovisno o eventualnoj žalbi pjevačice. Nakon ove odluke brojni Hrvati i Hrvatice stali su u obranu naše pjevačice, a ona se redovito o svemu oglašava na svojim društvenim mrežama. Sada je podijelila prilog s N1 televizije te je zahvalila novinarki Nataši Božić Šarić, ona je komentirala njen gubitak skrbništva.

''Svaka presuda je poruka'', glasila je rečenica koja je posebno dotaknula Vučković.

"Drage žene i muškarci, dragi svi koji i dalje šaljete divne poruke i pitate se kako je ovo moguće? Molim vas, pogledajte prilog koji dugo traje, imajte strpljenja, jer objašnjava sve što nam institucije rade tj. ne rade. Danas moje dijete, sutra vaše, kako je to odlično rekla novinarka @n1hrvatska televizije. Zahvaljujem se na ovom prilogu novinarki koja je to razjasnila bolje nego što bih i sama mogla. I kao što je rekla: "Svaka presuda je poruka. Hvala vam", napisala je Severina.

Podijelila je i dio priloga u kojem su navedena imena sudaca koji su donijeli ovu odluku.

"A sada u prilogu imena sudaca koji su donijeli ovu odluku o mom djetetu, kojeg nikad nisu vidjeli… Ime sutkinje koja mi je prvi put 2019., na pravdi Boga, uzela dijete, odnosno donijela presudu da viđam dijete 88 sati mjesečno je Tea Golub, koja je, ako se sjećate, bila s ocem mog djeteta na skijanju i nije uzimala u obzir moje podneske i smijala mi se u lice na svakom ročištu. Ona sad nije tema, ali niti joj je oprošteno, a niti zaboravljeno", napisala je te dodala:

"Nisam Bad Blue Boys, ali bi bilo lijepo da oni koji su se borili da ti dečki izađu iz grčkog zatvora, sada možda kažu nešto i o ovome... Nije obavezno."

Podsjetimo, nakon objavljenog detaljnog rješenja o presudi, pjevačica se javno obratila Vrhovnom sudu u obliku otvorenog pisma, a kojeg prenosimo u cijelosti:

"Dragi Vrhovni sude i poštovani dobri gospodine predsjedniče Dobroniću, vidim da ste digli na web stranicu vaše institucije i razaslali medijima vašu presudu, doduše, kako se to kaže – anonimiziranu, dakle s inicijalima, čime ste tobože htjeli zaštititi dijete i stranke u postupku. Kako ste dijete nazvali A.P., pretpostavljam da se ne radi o Andreju Plenkoviću, nego o mom djetetu, pa vas ljubazno molim da pročitate moje otvoreno pismo.

Pritom ste nepristojno zaboravili da ja nisam S. K., nego S. V., što je jedna vaša 'proceduralna greškica'.

S. V. (51)

P. S. posebno vas molim da obratite pažnju na video prilog (i pogledate ga do kraja!) koji se nalazi na kraju ovih slajdova, a u kojem govori LJ. P. V.

Vrhovni sude, i što ćemo sad? #samopitam #jasamopjevam #ivićetepropjevati

Dragi Vrhovni sude…

Dakle, s obzirom na to da ste javno objavili vašu odluku i to prije nego je meni odluka uručena, javno vam i odgovaram.

Ja sam S.V. (a ne S. K., kako ste napisali u odluci). Mama kojoj ste uzeli dijete, kako biste ispravili 'neujednačenu sudsku praksu' i 'greške u proceduri' u postupku koji je završio prije dvije i pol godine. Proceduralna pogreška se sastoji u tome da je, po vašem mišljenju, sudsko vijeće u postupku za skrbništvo trebalo saslušati vještake, koji su nalaz pisali gotovo godinu dana (a trebao je biti gotov za mjesec dana).

Znači, oboje vještaka, Grošić i Dijanić, koji su, uzgred, zadnji puta vidjeli moje dijete prije tri i pol godine, nisu usmeno obrazložili svoj nalaz, kažete. Na sud su pozvani. Dijanić se opravdala nalazom da je bolesna, a vještak Grošić da je kognitivno nesposoban. Svoj nedolazak na sud opravdao je, citiram: „Zbog nedostatka kognitivnih i intelektualnih sposobnosti, vezanih upravo za konkretan predmet“! Tim riječima doslovno. Pitam se je li možda bio i kognitivno nesposoban kad je radio nalaz ili kad ga je poslao? Ali to je druga tema…

Pa da vam pojasnim, Vrhovni sude…

Vještak Vladimir Grošić me je u jesen 2021. godine pozvao u park Maksimir u 21 h, jer on tamo joggira, obrazloživši da me ne može primiti u bolnici. Bila sam prestravljena, ali sam otišla zbog sina. Tada mi je rekao da je zatražio svoje izuzeće iz predmeta, jer su mu prijetili. Rekao je da su mu prijetili da će izgubiti posao, da znaju gdje mu starija kćer studira i da se uplašio za svoje dijete. Spominjao mi je da je Gzim Redžepi upleten u sve i da Gzim i Milan rade zajedno. Rekao mi je da je Milan Popović, citiram: „Psihopat bez mogućnosti liječenja“ i da mi želi svu sreću i da zna što prolazim.

Tom prilikom mi je rekao i da su oni ocijenili da dijete treba ići majci tj. meni, ali da Gzim Redžepi ne bi bio sretan zbog toga i da on (vještak) može izgubiti posao. Molila sam ga da se ne izuzima i da odemo zajedno u USKOK da to prijavimo. Rekao je da se boji. Otišla sam u USKOK dan poslije s prijateljicom i svjedokinjom Zinkom Bardić i sve im ispričala. U USKOK-u je na ispitivanju to potvrdio i sam vještak Grošić. I onda se nije događalo ništa. I tako mjesecima. Onda se doznalo da je sud odbio izuzeti Grošića i on je na kraju morao napisati vještački nalaz.

U međuvremenu, krenuo je sudski postupak protiv Gzima Redžepija, a vještak Grošić je na suđenju govorio nešto drugo u odnosu na to što je rekao meni u Maksimiru i na saslušanju u USKOK-u. Čak je spominjao da sam ga u Maksimiru pokušala dirati za koljena. Nikoga to u USKOK-u očito nije ni impresioniralo ni zabrinulo, premda sam tražila da i vještaka terete, jer je nepobitno upleten i jer je očito popustio pritiscima. U strahu za svoje dijete, žrtvovao je moje. Vještak Grošić je sada ravnatelj psihijatrijske bolnice. Čini se da je u međuvremenu otklonio kognitivne i intelektualne nedostatke.

Na dan kada je podignuta optužnica protiv Redžepija, u televizijskim je vijestima njegov odvjetnik Ljubo Pavasović dao izjavu da je „vještak Grošić nepouzdan, jer je dijete prvo odlučio dodijeliti gospođi Vučković, pa se htio izuzeti iz slučaja, a na kraju se odlučio za oca“. Između se dogodio susret.

I sad bi, tog i takvog vještaka, kojeg je sudsko vijeće propustilo saslušati, trebalo saslušati. Ali ustvari možda i ne bi, „ovisi“, kažete vi u svojoj odluci. Ako sutkinje neće uzimati u obzir nalaz vještaka. Znači, može, a i ne mora…

Znači, imamo oca poticatelja, posrednika Gzima Redžepija i izvršitelja Vladimira Grošića. Mislim da se to zove udruženi kriminal.

Što vi mislite, Vrhovni sude? Kako se to zove? Proceduralna pogreška, udruženi kriminal ili korupcija?

Vrhovni sude, i što ćemo sad?

#samopitam #jasamopjevam #ivićetepropjevati", stoji u pismu.

