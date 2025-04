Dramatična ispovijest slavnog pjevača: 'Mislio sam da je ovo kraj moje priče'

Svjetska glazbena zvijezda Robbie Williams nedavno je u iskrenom intervjuu otkrio kako se početkom ove godine suočio s prvom ozbiljnom epizodom depresije nakon više od desetljeća, unatoč tome što je vjerovao da je tu mračnu fazu života ostavio iza sebe. Uoči velike nove turneje, Williams je za The Mirror otvoreno progovorio o mentalnom zdravlju, obiteljskim izazovima i planovima za budućnost.

Pedesetjednogodišnji pjevač, poznat po svojoj karizmi i energičnim nastupima, priznao je da ga je povratak depresije iznenadio i zbunio. - Godina je započela s lošim mentalnim zdravljem, što nisam iskusio jako, jako dugo vremena. Bio sam tužan, bio sam anksiozan, bio sam depresivan - rekao je Williams.

Williams, kojem je depresija prvi put dijagnosticirana još u dvadesetima te se godinama borio s ovisnošću, anksioznošću i agorafobijom, vjerovao je da su ti dani prošlost. - Prošlo je otprilike deset godina... Mislio sam da sam na drugom kraju luka - objasnio je pa dodao: - Mislio sam da je ovo kraj moje priče i da ću samo ušetati u ovu čudesnu zemlju čuda. Stoga je njezin povratak bio jednostavno zbunjujući - kaže Britanac. Tvrdi da osjećaj nije bio vezan uz specifične probleme, poput brige za roditelje ili pritiska zbog turneje. - Moja supruga bi pitala: 'Kad bi tvoja depresija mogla govoriti, što bi rekla?' Nije govorila: 'To je moja mama, ili tata, ili tvoja mama.' Nije govorila: 'To je život, ili ulaznice, ili turneja, ili pritisak, ili što već.' Ništa od toga. Jednostavno jest. To je samo prožimajući osjećaj - otvorio se pjevač. Iako se tamni oblak u međuvremenu razišao, Williams priznaje da je to bio težak period, dodatno opterećen zdravstvenim problemima najbližih članova obitelji.

Situaciju dodatno kompliciraju ozbiljni zdravstveni problemi u obitelji. Njegova majka Janet boluje od demencije, otac Pete od Parkinsonove bolesti, a punica Gwen bori se s rakom vrata maternice. Williams priznaje da se, kao i mnogi u sličnoj situaciji, bori s osjećajem krivnje i pitanjem čini li dovoljno za svoje bližnje, pogotovo jer s obitelji živi u Los Angelesu, daleko od roditelja u Velikoj Britaniji. - Može biti nadmoćno... Postoje elementi guranja glave u pijesak i stavljanja prstiju u uši - iskren je Williams. Supruga Ayda Field, s kojom ima četvero djece – kćeri Teddy (12) i Coco (6) te sinove Charlieja (10) i Beaua (4) – prolazi kroz jednako teško razdoblje, posebno zbog bliskosti s majkom. - Mi smo jedinica... i puno toga treba navigirati... puno je potrebno da budeš strpljiv, voliš sebe i voliš one dok proživljavaju ono što proživljavaju - rekao je pjevač.

Williams je počeo sumnjati da bi njegova prehrana mogla biti jedan od faktora koji su doprinijeli povratku depresije. Prošle godine koristio je lijek za suzbijanje apetita, sličan Ozempicu, kako bi smršavio, izgubivši gotovo 13 kilograma. - Prestao sam jesti i nisam unosio hranjive tvari - objasnio je, dodavši da mu je dijagnosticiran čak i skorbut zbog nedostatka vitamina C. Priznao je i borbu s tjelesnom dismorfijom. - Kod tjelesne dismorfije, kad ljudi kažu da su zabrinuti kako izgledaš, ti si u stilu: 'Uspio sam.' Kad ljudi kažu: 'Zabrinuti smo da si previše mršav', to mi u glavi odzvanja kao 'jackpot. Dosegnuo sam obećanu zemlju - rekao je glazbenik. Nakon promjene prehrane i ponovnog unosa nutrijenata, depresija se postupno povukla. Unatoč svim izazovima, Williams je usredotočen na nadolazeću turneju koja počinje krajem svibnja u Edinburghu.

