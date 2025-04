FOTO Treća supruga Željka Bebeka bila je njegova obožavateljica, a u nju se zaljubio kad je tražila autogram

Legendarni glazbenik Željko Bebek (79) i njegova supruga Ružica (45) proslavili su 23. godišnjicu braka, a povodom ovog posebnog trenutka, oboje su na društvenim mrežama podijelili emotivne objave posvećene jedno drugome. Ružica je na svom Instagram profilu podijelila nekoliko dragih fotografija s recentnog dana, uz emotivnu poruku: "Ovo su mi baš neke drage fotke od neki dan, a koje nisam još objavila. Sretna nam 23. godišnjica braka, ljubavi moja."

Željko je također podijelio sretne trenutke sa suprugom, uz fotografije na kojima su sa svojom djecom, 22-godišnjim sinom Zvonimirom i dvije godine mlađom kćeri Katarinom. Ljubavna priča Željka i Ružice, koji je 34 godine stariji od nje, započela je na jednom od njegovih koncerata. Ružica je tada došla zamoliti svog idola za autogram, a Željko se zaljubio na prvi pogled. Od tog trenutka, njihov odnos postao je nešto posebno.

U jednom od svojih ranijih intervjua, Željko je otkrio kako je već pri prvom susretu znao da ne želi biti bez Ružice. "Bio sam svjestan da bi okolnosti, zbog naše velike razlike u godinama, mogle negativno utjecati na nju, ali mislim da ona o tome tada nije previše razmišljala. Ružica je prva osoba za koju sam mogao reći da mi muzika u odnosu na nju nije na prvom mjestu," prisjetio se Željko tih prvih dana za Story. Također, podijelio je sretne uspomene na njihov svadbeni dan, kojeg su proslavili u Dubrovniku, na znamenitoj dubrovačkoj kuli Minčeta. "Na taj način smo sebi ostvarili želju, jedan san koji smo dugo priželjkivali. Dok smo se zabavljali, govorili smo si da ćemo taj dan provesti na najbolji mogući način, i zato smo odabrali Dubrovnik", ispričao je.

Pjevač se ženio čak tri puta i iz prvog i drugog braka ima kćeri Silviju i Biancu, a iz trećeg s Ružicom ima kćer Katarinu i sina Zvonimira koji je krenuo tatinim glazbenim stopama. Jako je blizak sa svojom djecom, a kći Silvija podarila mu je troje unuka. - Pomlađuje me sigurno i druženje s unucima Tinom, Leonom i Emom, djecom moje kćeri Silvije, koju imam iz prvog braka, i zeta Marka. Sjajni su, idu svi u školu, ali su svi mlađi od Katarine. Posebno uživam i u njihovoj ljubavi i odanosti prema meni kao svom djedu. Osjećam se lijepo i kao otac i kao djed. - kazao je Bebek svojevremeno za Večernji list.

- Bilo je to vrijeme kad se nije moglo živjeti od glazbe, osim ako si dobio mjesečni angažman u nekom hotelu. Morali smo se osloniti na pomoć roditelja. Definitivnu odluku o bavljenju glazbom donio sam kad smo počeli pripremati Bijelo dugme, još smo se zvali Jutro. Tada sam dobio neki uredski posao, a da bih vizualno odgovarao bendu, morao sam pomalo vraćati dugu kosu jer ipak je ona simbol pobune u rock’n’rollu, što nije bilo u skladu s dress codeom na poslu. Direktor firme pozvao me na razgovor i rekao mi da ta moja duga kosa ne ide s firmom. Pokušavao sam ga uvjeriti da sam u pravu, no nije bilo lako naći kompromis. Rekao mi je da moram birati. U tom trenutku odabrao sam glazbu. Upravo taj trenutak smatram početkom svoje glazbene karijere iako moje bavljenje glazbom, naravno, traje puno dulje od tih 40 godina. - između ostalog, prisjetio se Bebek svojih glazbenih početaka.

