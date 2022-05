Drama u Survivoru! Roko cijelu noć plakao, Nevena zabrinuta: 'Nekoga čuti da plače od boli, to je nešto najgore'

U posljednjem izazovu za plemenski imunitet, koji je završio s porazom plavog tima, nakon duže stanke sudjelovao je kandidat Roko koji je u dogovoru s ostalim članovima već neko vrijeme zbog ozljede sjedio na klupi. Unatoč protivljenju pojedinih kandidata da se priključi izazovu, s dvije odigrane runde Roko je obilježio veliki povratak u igru nakon koje je za njega uslijedila još jedna neprospavana noć.

-Ja nisam bila za to da Roko igra s obzirom na to da se potvrdilo da je kroz noć proplakao od bolova. Nije bila zezancija nego je stvarno plakao i ja sam ga čula- reći će Nevena koja će zbog Rokove situacije sljedeće jutro zaplakati. -Bez obzira na svoje zdravlje Roko je htio sudjelovati u igri i htio je pokazati da mu je stalo do nas. Ja sam ga među prvima odgovarala od toga jer niti jedan bod nije vrijedan zdravlja. Sinoć sam čula Roka kako plače dok sam spavala. Nekoga čuti da plače od boli zbog jedne igre na koju ga nitko nije tjerao, nego je on nama htio pokazati koliko mu je stalo, to je nešto najgore- objasnit će Nevena kroz suze.

Foto: Nova TV

Članove plavog tima čeka teška odluka jer večeras moraju nominirati ne jednog, nego dva svoja člana koji će se natjecati u duelu za ostanak u showu, a raspoloženje će im dodatno pokvariti Rokova povreda koja će nekima možda biti prevladavajući faktor za nominaciju. -Roko je stvarno odlična osoba i svima nam je prirastao srcu, ali on duži niz perioda ne nastupa- reći će Nika te dodati da bi upravo to mogao biti kriterij s kojim će se ona voditi prilikom glasovanja: -Rekla sam odmah na početku da je moj kriterij po kojem ću izbacivati ljude zdravlje, a zbog tog zdravlja on ne nastupa, niti pridonosi na igrama, pa ne donosi bodove. Da se odluči sudjelovati na igrama, opet u rizik stavlja svoje zdravlje, što nikako ne smatram potrebnim.

Dok će neki kandidati razmišljati o tome čije će ime napisati na nominacijskom papiru, drugi će pronaći kreativnu zanimaciju da skrate vrijeme do Plemenskog vijeća koje slijedi. Tena će u kampu pronaći mrežasti materijal koji je služio za pregrađivanje skloništa, a prenamijenit će ga u odjeću za svoje suigračice. -Odlučila sam za Plemensko vijeće napraviti par outfita. Nevena će imati jedan top koji se veže iza i ima gola leđa, a Sumejja je rekla da želi suknjicu- otkrit će Tena koja je jedva čekala priliku da se kreativno izrazi. -Zahvaljujući Teni dobila sam svoju modnu kombinaciju. Kad smo se ujedinili, čim smo vidjeli onu pregradu u kućici, odmah smo počeli razmišljati što bismo mogli napraviti od toga. Prva opcija je bila da pokušamo zaštititi krov, to nema veze s vezom, čisto jer nam je jako prokišnjavalo. Tad je naša Tena došla u iskušenje da bi ona to rezala i pravila neke kombinezone i suknjice. Ja sam izrazila želju da mi napravi nešto u stilu topa ili majice- objasnit će Nevena kojoj će se želja i ostvariti zahvaljujući Teninim vještim rukama.

No prije Plemenskog vijeća na kojemu će cijeli tim nominirati jednog člana, kandidati će sudjelovati na izazovu za osobni imunitet, a osoba koja ga osvoji imat će zadatak da odabere drugog nominiranog kandidata. Tko će osvojiti osobni imunitet i imati glavnu riječ na nominacijama, a tko će napustiti plavi tim doznajte večeras u 22 i 15 na Novoj TV!

VIDEO Proba Prljavog kazališta za predstojeću turneju