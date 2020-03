Doris Pinčić proslavila Dan žena: 'Muški kolege su plaćeni bolje'

Sretan nam ovaj lijepi dan svima, a posebno onima koji misle da je Dan zena nepotrebno obiljezavati. Ima takvih nazalost dosta, ali zbilja potrebno je. I to dokle god su za isti posao muski kolege placeni bolje, dokle god su muski kolege podobniji jer nemaju ta mjesecna ludila ko zene-cula osobno na svoje usi. 😒 Trudim se odgojiti ovu djevojcicu tako da zna da zelje, ambicije, snovi i potrebe nemaju veze sa spolom. Nadam se da ce kad odraste znati da je najbolje sto moze dati ovom svijetu ona sama kao zena svjesna, radosna i ispunjena zivotom.❤ Trudim se odgojiti ovog djecaka tako da zna da snaga koju ce imati kao muskarac nosi i veliku odgovornost te da je koristi u prave svrhe. ❤ Kod nas nema musko zenskih poslova pa smo tako zajednickim snagama danas pripremili sipu za rucak. ❤ Jer sto je slavlje bez dobre spize 😋 #danzena💕 #foodlover #kuhinjababeeve #sundayfunday

A post shared by Doris Pinčić Rogoznica (@dorispincicrogoznica_doda) on Mar 8, 2020 at 7:22am PDT