Tko je supruga Keira Starmera? Njihov prvi susret bio je sve samo ne romantičan

Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na svoju političku funkciju. Starmer je jutros razgovarao s kraljem Charlesom i službeno ga obavijestio o svojoj odluci. Iako je supruga britanskog premijera, Victoria Starmer, rođena Alexander, rijetko se pojavljuje u javnosti i gotovo nikad ne daje intervjue, gradeći život potpuno odvojen od suprugove političke karijere.

Odrasla je u sjevernom Londonu u obitelji poljsko-židovskog podrijetla, a nakon studija prava i sociologije na Sveučilištu u Cardiffu, započela je uspješnu odvjetničku karijeru. Upravo ju je posao početkom 2000-ih spojio s budućim suprugom Keirom, također odvjetnikom. Ipak, s vremenom je pravnu praksu odlučila zamijeniti radom u medicini rada za britanski Nacionalni zdravstveni sustav (NHS), gdje je nastavila graditi svoju profesionalnu karijeru neovisno o suprugovom političkom usponu.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće

Njihov prvi susret bio je sve samo ne romantičan. Keir Starmer je u intervjuu za britanski Vogue 2024. godine ispričao kako ju je nazvao zbog sudskih dokumenata koje je pripremila, sugerirajući da bi mogli biti netočni. Dok je spuštala slušalicu, čuo ju je kako kolegi dobacuje: "Ma tko on, dovraga, misli da jest?". Taj trenutak, rekao je, savršeno opisuje njezinu osobnost. "Možda mislite da to i nije bio najbolji početak, ali to je bila Vic u svom klasičnom izdanju. Vrlo je britka, čvrsto stoji na zemlji i ne trpi besmislice ni od koga, pa tako ni od mene", izjavio je Starmer. Unatoč neobičnom početku, veza je brzo procvjetala, a par se vjenčao 2007. godine.

Par ima dvoje djece, sina rođenog oko 2009. i kćer rođenu oko 2011., no njihov identitet i imena strogo čuvaju od javnosti. Odluka da djecu drže podalje od medija i politike zajednička je i neupitna. Keir Starmer je više puta istaknuo koliko je zabrinut zbog utjecaja koji njegov javni život ima na obitelj. "Neću se pretvarati da joj je lako, jer nije. Ona želi voditi svoj život. Ne želi biti u središtu pozornosti", priznao je, dodavši kako je golema medijska prisutnost ispred njihove kuće velika invazija privatnosti koja sputava cijelu obitelj. Upravo zbog toga Victoria je odlučila da neće davati intervjue niti prekidati svoj posao.

Bjelovar je gorio! Morate vidjeti ove prizore s nastupa Baby Lasagne i Käärije, atmosfera je bila nevjerojatna Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*dijelom uz pomoć AI