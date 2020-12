Dora pokušala s intimnim razgovorima, no plan joj nije upalio

Iako je bila uvjerena kako će joj plan upaliti, to se ipak nije dogodilo, pa je Dora tako postala druga duelistica koja će se za ostanak na farmi u areni boriti sa Zdenkom. Naime, Dora je cijelo jutro vodila intimne razgovore s odabranim farmerima nadajući se kako će ih odvratiti da njoj dadnu kamen na odabiru drugog duelista, no plan joj se izjalovilo.

Na samom odabiru, svi farmeri izuzev Zdenke dali su joj svoja kamenja. ''Znam da me ljudi ovdje gledaju kao jaku kariku, samo što to nitko ne kaže direktno već svi nalaze neke okolne argumente i žao mi je što onda s takvim ljudima moram imati posla'' komentirala je Dora te naglasila kako ju je zapravo najviše pogodilo to što je Katarina dala svoj kamen njoj, a ne Saši. ''U redu je da joj je netko veći prijatelj od mene, međutim vjerovala sam da je naše prijateljstvo ipak jače od tog prijateljstva i tu sam se ja prevarila'' kazala je Dora i dodala:

''Katarina i ja smo do danas bile prijateljice, bar sam ja to tako vidjela i mislila, ali od danas to će se promijeniti, ali ako će htjeti da budemo prijateljice, morat će vratiti moje povjerenje!''

Saša pak nije iznenađen što je Katarina dala Dori kamen koji je presudio, a o njoj ima već mišljenje. ''Dora je zmijca, ja joj to tako od milja kažem, to znači da je lukava, ona gazi sve pred sobom samo da bi došla do cilja, to je meni bilo jasno puno prije, a neki će tek sad vidjeti to''. Slično mišljenje o Dori imaju i tajni farmeri, Tomislav i Silvio, koji dane provode u dosađivanju. ''Dora je osoba koja ima neke svoje ciljeve u životu, koja grabi preko svih živih i mrtvih samo da dođe do cilja'' komentirao je Silvio koji je potom išao u špijunažu do izolacijskih kućica ne bi li doznao tko od farmera se sprema za arenu. '' Očito ju se žele riješiti. Dole je sigurno neki rat izbio. To je nama na ruku'' zaključio je Tomislav.