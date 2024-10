Domenica htjela da je kolega Alen Bičević 'skine': Ne izgleda tako uživo…

U novoj epizodi Special Happy Show na Happy FM-u kod kolege Alena Bičevića u vrlo opuštenom izdanju gostovala je simpatična veloluška pjevačica Domenica Žuvela.

Sumještanka Olivera Dragojevića i Jasne Zlokić otkrila je glazbenom kolegi Alenu Bičeviću simboliku svoga imena i da su je roditelji zapravo planirali drugačije nazvati.

"Rodila sam se na nedjelju, što na talijanskom znači 'Domenica'. I drago mi je što to nije bio neki drugi dan u tjednu. I mislim da nikad nisam rekla da su moji namjeravali dati mi ime Danijela. Uvjerena sam da bih kao Danijela Žuvela bila neka teta iz referade, radila bih nešto u administraciji što nema veze s mojim poslom danas," otkrila je Domenica.

Alena je zanimalo što bi vlasnica hitova "Vidi se iz aviona", "Ljubavna limunada", "Zovi" i drugih radila da nije otišla u pjevačke vode. "Vjerojatno bih radila ono što sam i završila, bila u školi i bavila se pedagogijom. Radila sam par godina u struci i tad sam mislila da mi je to doživotni posao. Bila sam stroga, ali pravedna. Imam blagi pristup prema svima, ali isto tako znam reći kad je dosta. Sad se ne mogu zamisliti u tom poslu, da imam taj neki stalni raspored," priznala je pjevačica.

"Toliko sam loša u matematici da ne znam kako sam završila srednju školu. Profesor je cijeli život u glazbi, svirao je bas gitaru i s njim sam bila u školskom bendu. On je govorio da moram pjevati, da ne mogu misliti o matematici. Dao bi mi samo razlomak da pretvorim u cijeli broj," ispričala je pa dodala da nije voljela ni tjelesni. "To bih definitivno izbacila iz škole, da me se pita. Mrzila sam tjelesni. Sjećam se, ujutro, prvi sat tjelesni, moram istrčati 100 metara. Ono krmelji mi u očima, pospana sam. Krenem trčati i imam osjećaj da letim i na kraju budem zadnja," kroz smijeh se prisjetila i dodala da se danas ipak pronašla u treningu.

Prije debitantskog nastupa na Splitskom festivalu 2017. godine, Domenica je bila dio Madre Badessa za kojeg kaže da ga obožava radi "dalmatinskog ludila" na pozornici. "Malo bi me Tonči zasjenio pa ništa od toga. Iako, bilo bi cool. Volim dalmatinsku ludost i tekstove koje Vjekoslava napiše. Toliko su svakodnevni, ali ih se ne sjetiš izgovoriti," kaže Domenica.

U eter Happy FM-a se potom uključila njezina kolegica i prijateljica Mia Dimšić. Za Domenicu je rekla da je odana prijateljica koja se najviše veseli hrani, kolačima i putovanjima te da ne voli arogantne ljude. "Obe smo jako mirne i prilagodljive, ali kad su ljudi bezobrazni, prorade naše škorpionske osobine. Mislim da ne bi bilo pametno da se posvađate s Domenicom," iskrena je bila Mia.

“Mia je pravi Slavonac, veseljak, uvijek za izlazak. Ja sam po tom pitanju malo odgovornija od nje. Kad je nešto vezano za posao, ona će bez problema ići vani, a ja ću mozgati da možda nije pametno, da trebam ići spavati," otkrila je Domenica sa slušateljima.

Pjevačica će 8. studenoga proslaviti 32. rođendan, a time i godinu manje do velikog koncerta u Areni Zagreb 2030. "Ja sam osoba koja nikad nije sanjala nešto veliko, uvijek idem pjesmu po pjesmu pa što bude. I svom društvu dan danas kažem da je moja jedina želja imati jednu malu kamenu kućicu. Da bude uz more, da kuham svojim prijateljima, pijemo vino u neograničenim količinama... Moji prijatelji, naravno, nisu prihvatili da mi to bude najveći cilj pa sam im rekla: 'Ajme, dosadni ste, onda ću imati Arenu 2030,'" priznala je.

Alen je potom Domenicu u eteru skoro rasplakao kad joj je pustio poruke njezine bake. "Sad sam u potpunom šoku. Počet ću plakati. Kako ste došli do nje? Moja baba je stvarno dala izjavu? Ja sam u šoku. Ovo je nešto najljepše što sam dobila," iskrena je bila pjevačica.

"Želim da bude zdrava i uspješna, a ostalo kako bude sreće. Ona ne može biti nego takva, savršena, dobra, nježna, iskrena... Toliko je talentirana. Ako joj je i teško, ona se ponaša tako, pogotovo prema nama," nahvalila je baka Merica svoju unuku.

Domenica je Alenu ipak priznala da ima jednu "groznu" osobinu, a to je da ne pamti lica i imena sugovornika. "Moja najveća sramota je što sam se obratila Nikši Bratošu i bila sam uvjerena da je radijski voditelj. Ja sam njega izgrlila, vjerojatno je mislio da sam luda. U jednom trenutku sam se pitala: 'S kim ja pričam?'. Nije on jedina osoba, bilo ih je još. Znala sam jednim te istim ljudima pružiti ruku po četiri puta... A sad imam taktiku, svima dođem: 'Eeej, kako si?'" priznala je.

Domenica i Alen za kraj razgovora napravili su pravi show u studiju, koji je slušateljima možda malo krivo zvučao. "Zapjevaj mi sad nešto. Ti si toliko talentiran da me baš zanima bi li me mogao skinuti, ne fizički," rekla je Domenica Alenu, a on joj je uzvratio, "Gle, sama si to htjela. Domenica htjela da je voditelj skine, i to ne bilo koji, nego Alen Bičević. Idemo skidati Domenicu onda."

"Skini me! Grozno zvuči na radiju, ne izgleda tako uživo," kroz smijeh je rekla. "Oči su joj se zacaklile koliko joj je neugodno," podijelio je Alen sa slušateljima, a onda su zapjevali "Vidi se iz aviona."

Domenica je svoj nastup u studiju završila s osmijehom i glazbom, a slušatelji Happy FM-a mogu se veseliti novim hitovima koje će donijeti u skoroj budućnosti.

