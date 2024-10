Marija Šerifović o surogat majčinstvu: 'Ljudi su govorili kako je ta žena vezana za radijator, kako je maltretirana'

Pjevačica Marija Šerifović početkom prosinca prošle godine postala je mama sinčića Marija kojeg je rodila surogat-majka. Pjevačica je već ranije isticala da joj je želja ostvariti se kao majka, a o svom teškom putu do ostvarenja te želje progovorila je prilikom nedavnog gostovanja u emisiji srpskog voditelja Ognjena Amidžića. "U Americi sam od 2014. godine, to tada nije bilo aktualno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome. Sve što sam napravila, napravila sam po savjetu najboljih liječnika u SAD-u. U jednom intervjuu sam rekla da je nakon nekoliko neuspjelih pokušaja jedino rješenje bilo to", rekla je Marija.

"Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civiliziranim ljudima, ljudi sjede ispod kamena. Ja sjedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sjede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je maltretirana, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahtijeva tisuće dokumenata, potpisanih papira", dodala je Šerifović.

Navela je da se surogat-majke ne tretira kao robove, kako mnogi misle, te da je u njenom slučaju surogat-majka imala tretmane poput masaža i pomoć čistačice u kući. "To je žena koja je pomogla da se ispuni moja najveća životna želja. Imale smo najbliži mogući odnos, čule se svakodnevno, zajedno prolazile kroz sve izazove trudnoće, zajedno išle na preglede", rekla je Marija ranije.

Podsjetimo, njezin sin se rodio u Los Angelesu, a vijest o tome da je postala majka krajem prošle godine je ovako podijelila na Instagramu.

- Ljubav je došla. Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života. Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima što šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono što dolazi od vas do njega - napisala je tada te ubrzo postala glavnom temom, a nakon nekog vremena vratila se s djetetom kući te otkrila detalje, ali i tko joj pomaže oko svakodnevnih obaveza.

Velika želja da imam dijete me vodila kroz taj vrlo kompleksan i zahtjevan proces. Iako sam u više navrata pokušavala sama iznijeti trudnoću, zbog poteškoća kroz koje sam prolazila, nisam to uspjela. Tako da se surogat pokazao kao, zapravo, jedina opcija za mene. Zaista ne želim javno objašnjavati medicinske razloge za to, ali surogat majčinstvo je konačno bio moj jedini izbor - ispričala je pjevačica. Marija se zahvalila i svojim prijateljima što su zadnjih mjeseci čuvali tajnu kako će postati mama, a njezina majka joj pomaže oko svega.

