Domaći glumci sve više 'kradu' posao voditeljima, evo što voditelji kažu na to

Glumicu Petru Dugandžić uskoro ćemo ponovno gledati na malim ekranima. Ovog puta nije riječ o novoj seriji već o sasvim novoj ulozi. Petra će se po prvi puta pojaviti u voditeljskoj ulozi pjevačkog showa “Zvijezde” koji uskoro počinje s emitiranjem na RTL televiziji.

- Jako sam sretna jer sam ovo stvarno priželjkivala dosta dugo, okušati se u voditeljskom poslu. Dobro mi je, zabavno, oko mene svi govore da dobro radim i meni je to sasvim dovoljno - izjavila je Petra za RTL.

I nije jedina. Posljednjih godina u voditeljskim ulogama zabavnih formata gledamo sve više ljudi iz drugih profesija. U njima na domaćim, naročito komercijalnim, televizijama prednjače glumci i pjevači. Rene Bitorajac i Igor Mešin iz godine u godinu zaduženi su za uspješnice Nove TV među kojima su i “Supertalent” te “Tvoje lice zvuči poznato”, Doris Pinčić Rogoznica iza sebe ima glazbeni show “Zvjezdice”, a Nina Violić svojedobno se pojavila u ulozi voditeljice “Najslabije karike”.

Prvi transfer iz glumačkih u voditeljske vode imao je Tarik Filipović. Tarik je probio angažmanom u HRT-ovom kvizu “Tko želi biti milijunaš?”.

- Nama glumcima taj je posao puno bliži od nekih drugih struka koje se bave tim poslom. Nažalost mi školu za voditelje nemamo, a imamo puno talentiranih ljudi, ističe Tarik kojem se televizija uvukla pod kožu prije 16 godina.

- Jedno vrijeme sam to negirao i smatrao sam se kao gost u tim formatima, ali sad je to jednostavno dio mog života i paralelna karijera uz glumačku i s ponosom pričam o tome-dodaje Filipović koji ne vidi ništa sporno u tome da voditeljske uloge dobivaju ljudi koji ne dolaze isključivo iz medijskog okruženja.

S njim se slaže i legendarni voditelj Oliver Mlakar koji smatra da iza takvih angažmana stoji želja za osvježenjem, a ne nedostatak TV voditelja.

-Voditelja ima dovoljno, ali ako je netko uspješan i popularan glumac ili pjevač onda ga je jako zanimljivo vidjeti i u takvoj ulozi. Mnogi su od njih pokazali da to mogu raditi. Danas se traže showmani. Ljudi koji pjevaju,vode, glume, pričaju viceve- kaže Mlakar. Napominje i kako izbor takve osobe itekako utječe na gledanost, barem na početku.

- Ako se osoba ne snađe dobro ispred kamere onda bi to moglo djelovati na slabiju gledanost, ali ako je uspješan onda je to dobra kombinacija- napominje Mlakar. U svom poslu uspješna je i Mia Kovačić, koja je već godinama neizostavno lice zabavnih formata na Novoj TV. Voditeljica IN magazina i Farme ne boji se za buduće angažmane i u glumcima vidi zdravu konkurenciju.

- Vjerujem da svakome tko se nađe u voditeljskim vodama, znanja i vještine s kojima raspolažu glumci uvelike doprinose. Bez obzira na primarno zanimanje određeni talenti za TV moraju postojati - smatra Mia koja se baš kao i Tarik pred kamerama osjeća kao doma. No, unatoč tome glumac nema problema s priznanjem da mu je televizijski angažman puno toga donio, ali i odnio.

- Neke velike filmske uloge koje sam dobio morao sam odbiti zbog moći Milijunaša koji je bio prejak i opće prepoznatljiv tako da su se neki redatelji bojali da im to ne pojede film - kaže Tarik koji se s godinama istaknuo kao glumac, ali i izvanredan voditelj. A upravo to ono je što treba svakom zabavnom formatu.

- Dobar voditelj nužan je da gledatelji s lakoćom prate određeni format jer na kraju krajeva oni daju konačno odobravanje- zaključuje lijepa voditeljica Mia Kovačić.

