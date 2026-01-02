Naši Portali
U SAD-U

Ivana Paradžiković pohvalila se kako je dočekala Novu godinu, pomogla joj je naša sportska zvijezda

Zagreb: Ivana Paradžiković, novinarka i urednica emisije Provjereno NoveTV
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
02.01.2026.
u 19:30

Hvala ti Dario, mjesta su toliko dobra da mirišemo znoj", poručila je u opisu, otkrivši da joj je upravo Dario Šarić omogućio nezaboravno iskustvo iz prvih redova. U priloženom videu zabilježila je i trenutak kada s tribina doziva košarkaša, a on joj veselo maše s parketa. Ovom gestom Šarić je pokazao veliko srce, a Ivani i njezinoj pratnji priuštio doživljaj koji će sigurno dugo pamtiti.

Bivša TV novinarka i urednica Ivana Paradžiković dočekala je Novu 2026. godinu na zaista poseban način – u Sjedinjenim Američkim Državama. Svoje pratitelje na Instagramu obradovala je objavom iz Sacramenta u Kaliforniji, gdje je prisustvovala košarkaškom spektaklu, utakmici NBA lige između Sacramento Kingsa i Boston Celticsa. U objavi je otkrila i dirljiv razlog svog posjeta. "On voli NBA, a ja volim njega, zato smo ovdje", napisala je Paradžiković, sugerirajući da je na utakmicu došla u pratnji voljene osobe, najvjerojatnije svog sina Huga koji je prošle godine proslavio maturu.

No, to nije sve. Bivša urednica i voditeljica emisije "Provjereno" imala je poseban tretman zahvaljujući hrvatskom košarkaškom reprezentativcu. "Hvala ti Dario, mjesta su toliko dobra da mirišemo znoj", poručila je u opisu, otkrivši da joj je upravo Dario Šarić omogućio nezaboravno iskustvo iz prvih redova. U priloženom videu zabilježila je i trenutak kada s tribina doziva košarkaša, a on joj veselo maše s parketa. Ovom gestom Šarić je pokazao veliko srce, a Ivani i njezinoj pratnji priuštio doživljaj koji će sigurno dugo pamtiti.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Pratitelji su joj u komentarima čestitali na ulasku u novu godinu i poželjeli dobru zabavu u SAD-u. "Želim Vam sretnu Novu godinu i dobru zabavu u SAD-u", samo je jedan od komentara. Mnogi su se složili kako je ovakvo iskustvo neprocjenjivo, a jedan od pratitelja je zaključio: "NBA utakmice su dio opće kulture". Brojni komentari s vatrenim emotikonima potvrdili su da je Ivana ponovno uspjela inspirirati i oduševiti svoju publiku.

Ovaj američki izlet savršeno se uklapa u novu životnu fazu Ivane Paradžiković, koja je nakon odlaska s televizije svakodnevni stres zamijenila putovanjima, planinarenjem i povratkom u akademske vode. Tijekom prošle godine, pratitelji su mogli svjedočiti njezinim avanturama, od jednomjesečnog života u kamperu po Maroku i uspona na najviši vrh sjeverne Afrike, do predavanja koja je ponovno počela održavati na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku. 

Dario Šarić Ivana Paradžiković

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
19:46 02.01.2026.

A kako je Vlatka Pokos dočekala Novu godinu i gdje? Je li bilo znoja 😬? ..... o čemu se ovdje piše, teško susramlje 🤦

PR
prajdali100
19:54 02.01.2026.

Kako je Celzijus dočekala Novu godinu? Vjerujem radno.

