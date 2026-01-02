Natali Dizdar objavila rijetke obiteljske fotografije: 'Neka nam je i 2026. ovako luda i puna zagrljaja'

Pjevačici Natali Dizdar 2025. godina bila je jedna od najvažnijih u životu i odlučila je sa svojim pratiteljima podijeliti kompilaciju najdražih trenutaka. U emotivnoj objavi na Instagramu, Natali je složila "Instagram mix svega i (ne baš) svih pomalo", kako je i sama napisala. Serija fotografija pruža rijedak uvid u njezin privatni život, prikazujući idilične trenutke s plaže, opuštanje uz bazen, romantične trenutke sa zaručnikom Williamom te, ono najvažnije, brojne fotografije s kćerkicom Lolom, koja je očito centar njezina svijeta. "U mobu je naravno 15394747 Lolinih fotki", našalila se pjevačica, dajući do znanja da je u potpunosti prigrlila ulogu majke.

Godina od koje smo se oprostili za Natali je bila uistinu posebna jer je u veljači 2025. na svijet rodila svoje prvo dijete, kćer Lolu. Djevojčica je rođena u Parizu, a pjevačica već neko vrijeme živi na relaciji između Francuske i Hrvatske, uspješno balansirajući obiteljski život s karijerom. Objavljene fotografije upravo svjedoče o tom dinamičnom životu, prikazujući obiteljska okupljanja i ljetne odmore koji se čine kao da su snimljeni na hrvatskoj obali, ali i intimne trenutke iz njihova doma. Svojim pratiteljima poželjela je sve najbolje u novoj godini. "Neka nam je i 2026 ovako luda, puna zagrljaja i dobrih trenutaka! Uživajte ljudi i sretno vam sve u 2026.!", poručila je.

Reakcije njezinih obožavatelja nisu izostale. Komentari su se redali jedan za drugim, a većina je bila ispunjena lijepim željama i komplimentima. "Sretna tebi i tvojoj obitelji Nova 2026 Godina", "Predivni ste", "Preslatka princeza", samo su neke od poruka podrške. Mnogi su istaknuli koliko je malena Lola neodoljiva, a objava je u kratkom roku prikupila tisuće lajkova, potvrđujući koliko je Natali omiljena među domaćom publikom. Osim što je podijelila obiteljsku sreću, pjevačica je iskoristila priliku da podsjeti svoje fanove na ono što ih uskoro očekuje. "I naravno vidimo se za Valentinovo u @boogaloozagreb", najavila je u opisu, potvrđujući svoj veliki povratnički koncert u Zagrebu. Bit će to njezin prvi veći nastup nakon kratke pauze koju je uzela zbog rođenja kćeri. Koncert je zakazan za 14. veljače 2026. godine u klubu Boogaloo, na istom mjestu koje je prethodno rasprodala, što sugerira da publika s nestrpljenjem iščekuje njezin povratak na pozornicu.