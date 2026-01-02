Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVO ŽIVOTNO POGLAVLJE

FOTO Simona Mijoković za Novu godinu podijelila fotku kako kleči u crkvi: 'Uzdajte se u Gospodina'

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
02.01.2026.
u 20:30

Dok su se mnogi natjecali tko će prirediti najblještaviju novogodišnju zabavu, Simona Mijoković je prve sate 2026. godine provela u intimnom i toplom ozračju.

Nekadašnja manekenka i reality zvijezda Simona Mijoković ušla je u 2026. godinu na posve drugačiji način od većine poznatih lica. Naime, dok su se mnogi natjecali tko će prirediti najblještaviju novogodišnju zabavu, Simona Mijoković je prve sate 2026. godine provela u intimnom i toplom ozračju. Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija u elegantnoj crnoj haljini i bijelom sakou s diskretnim sjajem, a ponoć je dočekala nazdravljajući čašom šampanjca sa suprugom Stanislavom, no središnji dio njezine proslave bio je posvećen duhovnosti, a ne svjetovnom glamuru.

Posebno snažan dojam ostavila je fotografija iz crkve, gdje je Simona zabilježila trenutak sabranosti, klečeći u molitvi u prvim redovima. Time je još jednom pokazala kako je vjera postala središnji stup njezina života, a najvažnije trenutke pronalazi u tišini i zahvalnosti. Uz objavljene fotografije podijelila je i duboko emotivan tekst, svojevrsnu molitvu i zahvalu upućenu Bogu, koja je dirnula tisuće njezinih pratitelja.

- Gospodine! Zahvaljujem Ti za sve što sam primila; Za milosti koje sam tražila, a nikad ih nisam dobila, i za one koje sam primila, a nikad ih nisam spoznala - započela je Simona svoju ispovijest, dodavši kako su njezine misli sitne, a želje često sebične. Svojim je pratiteljima zaželjela sretnu i blagoslovljenu Novu godinu, uputivši im snažnu poruku ohrabrenja: - Uzdajte se u Gospodina uvijek i nikad ne zaboravite da Njemu ništa nije nemoguće! I kada mislimo da je gotovo, tek Bog počinje činiti po svome! - poručila je.

FOTO Simona Mijoković predstavila svoju šokantnu biografiju, evo tko je sve došao na promociju
1/42

Protekla godina za Simonu je bila ispunjena velikim životnim prekretnicama koje daju kontekst njezinoj dubokoj zahvalnosti. Kako je ranije otkrila, postala je baka nakon što je njezina najstarija kći Gabrijela rodila dječaka. Uz to, objavila je i autobiografsku knjigu "Kako sam tražila ljubav", u kojoj je hrabro progovorila o najmračnijim razdobljima svoje burne prošlosti. Danas živi mirnim obiteljskim životom u austrijskom Linzu sa suprugom Stanislavom i njihovo četvero djece, sinovima Michaelom i Joshuom te kćerima Amalijom i Zvjezdanom, a njezina objava završava porukom nade koja odjekuje daleko izvan novogodišnje noći: - Kada mislimo da je došao kraj – On govori: polako, ne brini, ne boj se, tek je početak - zaključila je Simona.

Ključne riječi
showbiz crkva vjera Nova godina Simona Mijoković

Komentara 1

Pogledaj Sve
BL
Bloomberg
21:46 02.01.2026.

Niš joj ja ne vjerujem.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

nezaboravan dan

VIDEO Naša glumica na drugom kraju svijeta dočekala 2026.! Zaorila je ova domaća pjesma

"Postoje putovanja i PUTOVANJA. Tajland kao destinacija je beskrajno zanimljiva, riječima je teško opisati doživljaje. Slike i snimke govore više, od betonske impozantne 'džungle', turizma koji vrvi očuvanjem 'tradicionalnog/starinskog duha', kao npr. tržnica na tračnicama, do farmi koje čuvaju pojedine vrste... Uspomene su nezaboravne! Hvala Romanu i našoj divnoj ekipi od 24 sjajnih duša i osobnosti", napisala je Bojana Gregorić Vejzović

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!