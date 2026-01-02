FOTO Simona Mijoković za Novu godinu podijelila fotku kako kleči u crkvi: 'Uzdajte se u Gospodina'

Nekadašnja manekenka i reality zvijezda Simona Mijoković ušla je u 2026. godinu na posve drugačiji način od većine poznatih lica. Naime, dok su se mnogi natjecali tko će prirediti najblještaviju novogodišnju zabavu, Simona Mijoković je prve sate 2026. godine provela u intimnom i toplom ozračju. Na društvenim mrežama podijelila je nekoliko fotografija u elegantnoj crnoj haljini i bijelom sakou s diskretnim sjajem, a ponoć je dočekala nazdravljajući čašom šampanjca sa suprugom Stanislavom, no središnji dio njezine proslave bio je posvećen duhovnosti, a ne svjetovnom glamuru.

Posebno snažan dojam ostavila je fotografija iz crkve, gdje je Simona zabilježila trenutak sabranosti, klečeći u molitvi u prvim redovima. Time je još jednom pokazala kako je vjera postala središnji stup njezina života, a najvažnije trenutke pronalazi u tišini i zahvalnosti. Uz objavljene fotografije podijelila je i duboko emotivan tekst, svojevrsnu molitvu i zahvalu upućenu Bogu, koja je dirnula tisuće njezinih pratitelja.

- Gospodine! Zahvaljujem Ti za sve što sam primila; Za milosti koje sam tražila, a nikad ih nisam dobila, i za one koje sam primila, a nikad ih nisam spoznala - započela je Simona svoju ispovijest, dodavši kako su njezine misli sitne, a želje često sebične. Svojim je pratiteljima zaželjela sretnu i blagoslovljenu Novu godinu, uputivši im snažnu poruku ohrabrenja: - Uzdajte se u Gospodina uvijek i nikad ne zaboravite da Njemu ništa nije nemoguće! I kada mislimo da je gotovo, tek Bog počinje činiti po svome! - poručila je.

Protekla godina za Simonu je bila ispunjena velikim životnim prekretnicama koje daju kontekst njezinoj dubokoj zahvalnosti. Kako je ranije otkrila, postala je baka nakon što je njezina najstarija kći Gabrijela rodila dječaka. Uz to, objavila je i autobiografsku knjigu "Kako sam tražila ljubav", u kojoj je hrabro progovorila o najmračnijim razdobljima svoje burne prošlosti. Danas živi mirnim obiteljskim životom u austrijskom Linzu sa suprugom Stanislavom i njihovo četvero djece, sinovima Michaelom i Joshuom te kćerima Amalijom i Zvjezdanom, a njezina objava završava porukom nade koja odjekuje daleko izvan novogodišnje noći: - Kada mislimo da je došao kraj – On govori: polako, ne brini, ne boj se, tek je početak - zaključila je Simona.