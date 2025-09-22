Domaća publika nakon dugo vremena dobila je priliku pratiti jednu pravu, ozbiljnu sapunicu hrvatske produkcije.

Kumovi // Nova TV - četiri ruže

S povratkom jeseni vratili su se i "Kumovi" - i to u velikom stilu. Nova TV otvorila je jesensku shemu početkom rujna upravo povratkom svoje najgledanije domaće serije, a brojke nakon prvih tjedana emitiranja govore same za sebe. Nova TV objavila je, naime, da je povratnička epizoda ostvarila udio u gledanosti od čak 40,6 posto, što znači, kako su objasnili, da je bila više nego dvostruko gledanija od prvog konkurenta, a u prosjeku ju je pratilo gotovo 434 tisuće gledatelja. Serija je time još jednom potvrdila status najgledanijeg domaćeg formata i pokretača jesenskog programa Nove TV. S više od 580 emitiranih epizoda, "Kumovi" su postali i druga hrvatska serija po broju epizoda, a zanimljivo, iako im je 2023. najavljen kraj, u veljači 2024. Nova TV je obnovila seriju upravo zbog velikog interesa gledatelja za zgode i nezgode u Zaglavama.

No, da uspjeh nije slučajan, pokazuje i činjenica da Nova TV puno ulaže i u marketing te u kontakt s gledateljima. Glumci su tako nedavno gostovali u središnjem Dnevniku, gdje je Daria Lorenci Flatz otkrila: "Ne mogu nas se gledatelji riješiti, jer su oni to tražili. Mislim da je recept serije jako autentičan scenarij". A Momčilo Otašević je dodao: "Likovi u 'Kumovima' nisu jednodimenzionalni. Dobri znaju biti loši, a negativci se znaju pokazati ranjivima. Upravo zato publika navija za njih i kad griješe."

Nadalje, nedavno je čak organiziran i kviz posvećen upravo "Kumovima" i to u Sinju, gdje je znanje testiralo 20 ekipa domišljatih imena poput Kumovi do groba, Stipanova dica, Miličini pioniri… Vodio ga je Lovre Kondža, a s natjecateljima su se družili i glumci Mijo Kevo, Anica Kontić i Toni Malenica, što je sjajna ideja. Time su "Kumovi" još jednom pokazali da su nadišli status još jedne serije te su u Hrvatskoj postali fenomen koji na pametan način povezuje televiziju i publiku.

Sjene prošlosti // RTL - tri ruže

Na reklamama, plakatima i društvenim mrežama ne mogu se ove jeseni izbjeći ni Marta i Olga - suparnice čiji je odnos u fokusu još jedne sezone "Sjena prošlosti". RTL je prošle jeseni pogodio u sridu s ovom serijom, a sada je jednako snažno krenuo s promocijom novih epizoda. Iza svega stoji ozbiljan marketinški i produkcijski posao: zanimljiva radnja koja se konačno ne bazira isključivo na prizemnom humoru, prepoznatljiva lica i napeti dramski odnosi konstanta su koja privlači publiku. Pohvalno je i to što se radnja u nekim ključnim elementima odmaknula od turskog originala, pa priča ne djeluje kao puka kopija, nego dobiva vlastitu dinamiku. Nova sezona je tako samo potvrdila tezu koja je postavljena već lani - da je domaća publika nakon dugo vremena dobila priliku pratiti jednu pravu, ozbiljnu sapunicu hrvatske produkcije.

La Promesa // HRT 1 - jedan kaktus

Još jedna serija koja već prilično dugo traje je španjolska "La Promesa", telenovela koja se počela prikazivati još u siječnju 2023. na španjolskoj televiziji, a kod nas je na prvom programu HRT-a od rujna iste godine. Radnja je smještena početkom 20. stoljeća i donosi priču o palači "La Promesa", obitelji Luján te njihovim slugama. Intrige, zabranjene ljubavi i klasni sukobi glavni su pokretači ove sapunice, no problem je njezino trajanje - serija se rasteže u nedogled, a HRT ju je uklopio u svoj program i nema promjene. Za njezine vjerne ljubitelje to je sigurno plus, ali za prosječnog gledatelja teško je ne steći dojam da se radnja ponavlja i da izlaza nema. U konačnici se čini da "La Promesa" svakako drži obećanje da će trajati vječno.

Mućke // RTL 2 - jedna ruža

Još jedna vječna serija su legendarne "Mućke". Britanski klasik o Del Boyu i Rodneyju, snimljen još osamdesetih, i danas ima posebno mjesto u srcima gledatelja. Zanimljivo je da je serija, osim u matičnoj Engleskoj, zapravo najviše popularnosti stekla na ovim prostorima, dok u ostatku Europe nikada nije dosegla takav kultni status. Generacije su odrasle na "brzim poslovima" i neuspješnim pokušajima bogaćenja braće Trotter i zato ju je uvijek lijepo vidjeti na ekranima. Ipak, koliko god da "Mućke" vrijede kao klasik kojem se uvijek rado vraćamo, na RTL 2 djeluju tek kao još jedna u beskrajnom nizu repriza. Toliko ih je na programu da se i ovi provjereni naslovi gube u masi i ne dobivaju prostor koji zaslužuju.