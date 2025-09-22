Naši Portali
Marko Bošnjak pozvao HRT na bojkot Eurosonga ako nastupi Izrael: 'Ovo je pitanje temeljnih ljudskih vrijednosti'

Opatija: Marko Bošnjak pobjednik Dore
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
22.09.2025.
u 16:02

Dopustiti zemlji koja je aktivno uključena u genocid i kršenje međunarodnog prava da sudjeluje, protivi se tim temeljnim vrijednostima. Kao netko tko je ponosno predstavljao Hrvatsku 2025., razumijem težinu ovih pitanja. Tada su postojali pozivi na bojkot, ali ugovorne obveze spriječile su natjecatelje da daju političke izjave. Sada imam slobodu govoriti i biram to učiniti iskreno, poručio je Marko

Marko Bošnjak, hrvatski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu 2025. s pjesmom "Poison Cake", oglasio se na društvenim mrežama i javno poslao poruku HRT-u, nakon objave kako će  Hrvatska sudjelovati na Eurosongu 2026.  U svojoj objavi Bošnjak ističe kako je Eurosong više od natjecanja te poziva na poštivanje temeljnih ljudskih vrijednosti, posebice u svjetlu aktualnih globalnih događanja. U nastavku prenosimo njegovu izjavu u cijelosti:

"Vidim da je objavljeno kako će Hrvatska sudjelovati na Euroviziji 2026. i da će se Dora održati. Eurovizija je više od natjecanja. To je pozornica za jedinstvo, kreativnost i mir. Dopustiti zemlji koja je aktivno uključena u genocid i kršenje međunarodnog prava da sudjeluje, protivi se tim temeljnim vrijednostima. Kao netko tko je ponosno predstavljao Hrvatsku 2025., razumijem težinu ovih pitanja. Tada su postojali pozivi na bojkot, ali ugovorne obveze spriječile su natjecatelje da daju političke izjave. Sada imam slobodu govoriti i biram to učiniti iskreno. 

Pozivam HRT i nadležne da preispitaju sudjelovanje Hrvatske ako Izrael bude nastupao. Zemlje kao što su Slovenija, Irska, Nizozemska, Island i Španjolska već su obećale da neće sudjelovati iz solidarnosti. Ovo nije pitanje politike, već temeljnih ljudskih vrijednosti: mira, pravde i uključivosti. Eurovizija nikada ne bi smjela normalizirati ugnjetavanje. Hrvatska, zemlja koja zna cijenu rata, ima priliku stati za ono što je ispravno. Šutnja nikome ne pomaže", napisao je Bošnjak. 

Podsjetimo, Irska, Španjolska, Nizozemska, Slovenija i Island zaprijetili su da neće poslati svoje predstavnike na Eurosong naredne godine u Beč, ako nastupi Izrael. Austrijanci su izrazili žaljenje zbog poziva na taj bojkot.
- Kulturni bojkoti su glupi i uzaludni, ne pomažu nam da idemo naprijed - rekao je državni tajnik u ministarstvu vanjskih i europskih poslova Sepp Schellhorn za austrijski Kurier.

Austrijska ministrica vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger kazala je kako bi ovakav bojkot 'onemogućio važan dijalog između umjetnika i javnosti, bez poboljšanja situacije na terenu u Izraelu i Gazi'. - Duboko sam zabrinuta zbog rizika od podjela među zemljama Europske radiodifuzijske unije po tome pitanju - izjavila je.

Ključne riječi
showbiz Eurosong Marko Bošnjak

