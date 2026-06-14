Spačkolom: Susret svjetova kroz ilustratorski dijalog Ene Jurov i Sofije Pašalić

U HDD galeriji otvorena je nova izložba pod nazivom Spačkolom, zajednički projekt ilustratorica Ene Jurov i Sofije Pašalić. Riječ je o četvrtom izdanju serije Ilustratorski dijalog, projektu Hrvatskog dizajnerskog društva koji već nekoliko godina okuplja autore iz različitih zemalja i kreativnih sredina te ih poziva na zajednički rad. Ideja je jednostavna, ali istovremeno vrlo izazovna – dvoje ilustratora koji dotad nisu surađivali tijekom godine dana razvijaju novi autorski projekt kroz razmjenu ideja, razgovore, skice i zajedničko promišljanje.