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davor bruketa piše za večernji:

Spačkolom: Susret svjetova kroz ilustratorski dijalog Ene Jurov i Sofije Pašalić

Autor
Davor Bruketa
14.06.2026.
u 19:00

Za razliku od prethodnih izdanja, koja su se uglavnom kretala unutar područja ilustracije, Ena Jurov i Sofija Pašalić odlučile su zajednički projekt oblikovati u formi stripa. Tako je nastao Spačkolom, priča u kojoj se susreću njihovi likovi, svjetovi i načini pripovijedanja. Posjetitelji će na izložbi moći vidjeti originalne radove, proces nastanka projekta, ali i nabaviti tiskano izdanje stripa nastalog posebno za ovu priliku

U HDD galeriji otvorena je nova izložba pod nazivom Spačkolom, zajednički projekt ilustratorica Ene Jurov i Sofije Pašalić. Riječ je o četvrtom izdanju serije Ilustratorski dijalog, projektu Hrvatskog dizajnerskog društva koji već nekoliko godina okuplja autore iz različitih zemalja i kreativnih sredina te ih poziva na zajednički rad. Ideja je jednostavna, ali istovremeno vrlo izazovna – dvoje ilustratora koji dotad nisu surađivali tijekom godine dana razvijaju novi autorski projekt kroz razmjenu ideja, razgovore, skice i zajedničko promišljanje.

Ključne riječi
Davor Bruketa dizajn showbiz

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