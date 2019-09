Tko se raduje, a tko je u stresu? Naše poznate mame i njihova djeca pripremaju se za školu

Brojni će se izgovori i duhovite dosjetke ovaj ponedjeljak moći čuti prije nego što se oglase prva ovogodišnja školska zvona koja će označiti i službeni početak nove školske godine.

Osim djece, pripreme za školu najviše osjete njihovi roditelji. – Spremni jesmo – bilježnice, olovke, školske torbe, sve smo to već nabavili sredinom kolovoza da ne radimo sve u posljednji tren – kaže Lana Klingor Mihić, PR stručnjakinja. Kupnju potrebnog pribora obavlja u društvu Kiare, Marle i Mike, koje nemaju problema s obilaskom dućana.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

– Djecu možete odvesti u bilo kakav dućan, čim je nešto šareno njih to veseli. Marla pohađa posljednju godinu vrtića, pa je i ona htjela kao sestra imati bilježnice i olovke, tako da smo i njoj uzeli malu pernicu i sve što joj treba za predškolu – objašnjava. Nekih velikih promjena, kada je riječ o školi, ove godine u njihovoj obitelji još uvijek nema.

Dizajnerica i bivša manekenka Ljupka Gojić Mikić i njezine djevojke – Jana Sienna, Mila Amelie i Mari Dana, također imaju vrlo jednostavan pristup. U njihovoj obitelji nemaju naviku biranja bilježnica s popularnim uzorcima.

Foto: Instagram/Wanda Nara

– Ne dopuštam djeci da tako biraju stvari u životu. Nisam tip roditelja koji će pristati baš na sve, nego pazim da je što jednostavnije i što normalnije. Mi nastavljamo s pristupom kakav smo imali u Japanu – objašnjava Ljupka. – Tamo se nije smjelo ništa imati na bilježnicama, olovkama ili tenisicama tako da sam ja nastavila u tom smjeru. Tu i tamo nešto im dopustim ako im je jako važno, ali želim da odrastaju tako da im stvari nisu bitne samo zbog izgleda, nego da shvate da su potreba – kaže dizajnerica. Kada je riječ o odijevanju za školu, dvije starije djevojke mami često daju da im pomogne u odabiru, priznaje Ljupka.

– Najstarija si sama bira, nekad ja uskočim i pomognem joj kad zatraži ili kad nam se žuri pa vidim da nije raspoložena. Srednja kćer je baš jako svojeglava, ako i pripremim nešto ona će barem jedan detalj promijeniti, ali uglavnom mi vjeruju - zadovoljna je Ljupka koja dodaje da kod njih sve ide brzo i bez previše planiranja. I Lana i Ljupka slažu se da se početkom školske godine njihova djeca ipak najviše vesele druženju sa školskim prijateljima.

– Mislim da sva djeca razmišljaju isto, njima je do igre, vesele se prijateljima i druženju. Imali su pauzu preko ljeta kada su se više družili s mamom i tatom tako da se više vesele druženju nego školi – kroz smijeh priznaje Lana. Naša poznata operna pjevačica Sandra Bagarić ima dva sina, Lovru i Marka. Marko je trenutačno na fakultetu, a mlađi Lovro još uvijek je u gimnaziji. Ipak, i jedan i drugi pokazuju da su odgovorni.

Foto: Facebook

– S obzirom na to da je razlika između njih četiri godine, mlađi je uvijek bio pripremljen gledajući starijeg, a stariji je uvijek bio odgovoran. On je školu doživljavao vrlo ozbiljno, bez stresa i nije ga trebalo nadzirati dok je Lovru trebalo malo više usmjeravati. Ipak, jedan uz drugog shvatili su to kao nešto potpuno normalno – priča Sandra. – Ja sam svoje dečke odgojila da je to njihova škola te da sam ja svoju završila, tako da su zaista samostalni još od nižih razreda osnovne škole – objašnjava Sandra, koja priznaje da joj je jedini stres bilo kupovanje knjiga i čekanje u redovima, što je danas pojednostavljeno.

Pjevačica Nives Celzijus s kćeri Taishom i sinom Leoneom koristi strategiju ‘uživaj dok možeš’, stoga su kupnju ostavili za sljedeći tjedan.

Foto: Instagram screenshot

Taisha se raduje novim druženjima dok je Leone manje uzbuđen. Početkom rujna ide na maturalac, a ove se godine zainteresirao za tenis. Ipak, škola je na prvom mjestu. - Kod nas je pravilo: Prvo škola, pa sve ostalo. Nije da se baš pridržavaju toga, ali gajim nadu svakog novog početka – iskrena je Nives.