Djevojke su bile vidno iznenađene, a Goran je donio ovu odluku

Nastavak provoda u Mirnovcu počeo je Gabrijelinim pozivanjem Gorana sa strane kako bi mu se potužila oko situacije u kući. „Ne mogu više tolerirati jednu osobu, pucam, ne mogu više šutjeti, a ne mogu se maknuti od nje. Svi imamo problem s tom osobom, a to je Hana“, rekla mu je te priznala da joj se i on ne sviđa.

„Treba mi više od 15 minuta spoja ili razgovora od sat vremena s nekim, nešto više da bi mi se netko svidio“, rekla je Porečanka, a Goran joj je zahvalio na iskrenosti, no nije mu se svidjelo što se prijavila u show ako se ne želi boriti za muškarca, a bori se protiv neke djevojke u kući.

Poslije su se Aleksandra i Goran odvojili, a djevojke su se vratile u vilu i prepričavale Ivi, Nandi i Hani kako su se provele u Mirnovcu. I Gabrijela im je priznala što je rekla Goranu. „Da je otišla toliko daleko da to kaže Goranu, a zna da mi se sviđa, to je dno dna“, rekla je uplakana Hana. I umjesto da opušteno uživaju u jacuzziju, Gorana je mučilo sve ono što je čuo o događajima u kući pa je zamolio Aleksandru da mu to komentira, a ona mu je rekla kako se Gabrijela i Hana otpočetka podbadaju te da Daisy ima nešto protiv Hane. U to je vrijeme trajala žestoka rasprava između Hane i Gabrijele. „Samo o sebi pričaš“, ponovila joj je Gabrijela nekoliko puta, a s njom se donekle slažu i ostale djevojke, no ne sviđa im se način na koji je to Porečanka rekla.

Uključila se i Daisy, koja je plačući ispričala što je rekla Goranu te napala djevojke. „Ne znate cijeniti to što imate u životu“, rekla im je. „One su sve zaboravile zašto su došle u kuću - da se žele zaljubiti i provesti ovdje lijepo vrijeme“, zaključila je Klara, a Hana to više nije mogla slušati i tužna je otišla u sobu, razmišljajući o odlasku iz showa.

Uskoro su Aleksandra i Goran zaboravili na sve u vili i prepustili se nježnostima u toploj kupki, a lijepa Beograđanka prva je počela s poljupcima. Kad se vratila, otkrila je Klari i Ivi da su se ljubili. „Ako Goran želi provjeriti kako se neka cura ljubi, to je njegovo legitimno pravo“, komentirala je Iva da bi se potom djevojke počele pripremati za četvrtu ceremoniju ruža.

Došla je Antonija i objasnila im da uz crvene, postoji i bijela ruža, a djevojka koja je dobije moći će organizirati spoj za Gorana. Kad je stigao Goran, Iva ga je zamolila za razgovor jer je primijetila da je promijenio ponašanje prema njoj. „Htjela sam te poljubiti, ali ne pred kamerama“, ponavljala je Iva, a on njoj: „Meni je taj trenutak važniji od okoline, ali nisam ti to zamjerio.“ Poslije je Aleksandra preuzela stvar u svoje ruke i pozvala Gorana sa strane i odmah ga poljubila. „To mi se jako svidjelo“, rekao je Goran i nastavili su se ljubiti. No ubrzo je po Gorana došla Hana…

„Pokazala sam emocije, ono što mi je bilo na srcu i duši“, rekla mu je, a djevojke su pričale o tome da se poljubac može odglumiti. „Kako taj Goran mora ljubiti da svi ovdje promijene svoju osobnost? Moram i ja to doživjeti, odjednom ću letjeti“, zaključila je Klara i nastavile su raspravljati hoće li priču s Gabrijelom Hana okrenuti u svoju korist, a Porečanka se pravila da je to ne zanima. Kad se Goran vratio među djevojke, pozvao je Nandi da malo popričaju, a djevojke su, naravno, i to morale prokomentirati. „Nandi previše filozofira, uopće ne razumijem što priča, kao da čita nešto iz Biblije kad priča. Goran traži bolju polovicu, a ne nekog tko će mu citirati knjigu“, rekla je Klara i nasmijala djevojke.

Uslijedila je ceremonija ruža, a zasad su samo Klara i Iva bile sigurne jer su već držale svoju. Antonija je dodatno pojasnila da bijelu ružu Goran može, ali i ne mora dati nekome. Kad je Gabrijela ostala sama na stepenicama, Goran joj je rekao da ne može dobiti bijelu ružu, a potom je zamolio Ivu da mu vrati ružu i stane pokraj nje. Djevojke su bile vidno iznenađene, a kad je Gabrijela dobila ružu, Iva je „gutala knedle“ i nakon nekoliko minuta neizvjesnosti - dobila je bijelu ružu!

