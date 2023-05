Djevojka koja je životnom pričom rasplakala Hrvatsku otkrila zašto je otvorila dušu pred kamerama

Show Survivor se bliži kraju, a u finalnom tjednu ispala je i 23-godišnja Nora Dominko. Nora je već ranije privukla pažnju javnosti kad je u showu podijelila svoju bolnu životnu priču, a sada nakon ispadanja iz showa otkrila je još neke svoje dojmove te rekla da nije mislila da će tako dugo ostati u showu.

- Nadala sam se da ću ostati barem mjesec dana u showu jer smatram da je taj period dovoljan da istinski osjetiš i doživiš Survivor, tako da me svakako iznenadilo što sam ostala gotovo do samog kraja. Nije mi žao što nisam pobijedila, smatram da sam na razne načine tijekom showa pobijedila samu sebe, svoje strahove i mane - kazala je Nora za Dnevnik.hr.

- Cijelo iskustvo pamtit ću po divnim ljudima s kojima sam sve proživjela, najljepšim zalascima sunca i, naravno, gladovanju. Najteže mi je bilo preživjeti prva dva tjedna, kad nisam mogla osvojiti bod pa sam se osjećala beskorisno i jadno naspram ostatka plemena – dodala je.

Dominko je rekla i kako joj je u showu najteže pala razdvojenost od obitelji, ali i da bi ponovno sve ponovila. Inače, Nora je pred kamerama ranije ispričala i svoju tešku životnu priču, kojom je dirnula svoje kolege iz tima, ali i brojne gledatelje, a evo i zašto je to učinila.

- Svoju životnu priču ispričala sam u nadi da ona motivira osobe koje prolaze kroz istu ili sličnu situaciju! Nije mi žao što sam je ispričala jer sam sigurna da je motiviralo barem jednu osobu, a to je već vrijedno - ističe.

Na kraju je uputila i savjet svima koji bi se voljeli prijaviti u Survivor.

- Survivor je dosta fizički zahtjevan, ali i psihički, iako možda na televiziji ne izgleda tako. Provesti više od dva i pol mjeseca u teškim uvjetima, boreći se na poligonima uz minimalno hrane i deset različitih karaktera nije lagan zadatak, ali je na kraju predivno iskustvo koje stvarno vrijedi imati - poručuje Nora.

Inače, Nora je tijekom natjecanja s kandidatima pred kamerama podijelila svoje traumatično djetinjstvo. Nora je u Survivoru ispričala Filipu kako je njezina mama bila ovisnica i kako je odrasla u vjerskoj sekti, a emotivan je bio trenutak u kojem je pričala o gubitku bebe.

- Mama je bila ovisnica o drogi, od svoje 13. ili 14. godine. Kada je upoznala mog tatu prestala je s tim. Dok je bila trudna bila je čista. Kada sam imala tri godine, moji su se rastali, jer je ona opet krenula u drogeraške vode - prisjetila se Nora. Otkrila je kako je odrasla u vjerskoj zajednici koja se bazira na hinduizmu.

- Živjela sam s 30-40 ljudi. Život u sekti mi je bio normalan, s obzirom na to da je to jedini način života za koji sam znala. Kasnije sam shvatila da su nerealni ti načini, da kontriraju načinu na koji želim živjeti. Susretala sam se s tim da članovi zajednice govore da su svi moji prijatelji iz škole demoni. Živjela sam u malom selu i išla u školu u malom gradu i svi su znali od kud dolazim. Često sam se susretala s tim da me nazivaju sektašica i po pogledima se vidjelo da ni roditeljima ni djeci ne dogovara što sam u njihovom društvu. Tijekom osnovne škole proživljavala sam dug period maltretiranja - ispričala je. U srednjoj školi Nora se preselila u Švicarsku gdje je njezina majka otišla zbog liječenja od ovisnosti, a s vremenom se ponovo udala i dobila drugo dijete.

- Na kraju je umrla od predoziranja, u istom stanu gdje smo brat i ja bili. Zadnji trenutak s njom je bio kada smo bili na zajedničkoj večeri… Cijeli taj dan mi je u polusjećanju. Sjećam se da me očuh probudio oko pet ujutro i rekao da moramo ići u bolnicu pozdraviti se s mamom, da će joj isključiti aparate, jer su joj svi organi otkazali - prisjetila se Nora. Majčina smrt toliko ju je potresla da si je, priznaje, i sama pokušala oduzeti život.

- Godinu dana nakon mamine smrti imala sam totalni mentalni slom. Otrčala sam na njezin grob s nožem u ruci i govorila da ću se ubiti. Zaustavila me prijateljica koju je pozvao moj očuh - priznala je.

No, njezinim tužnim životnim pričama ni tu nije bio kraj, jer je prije godinu dana u sedmom mjesecu trudnoće izgubila dijete.

- Beba je rođena živa, ali nisam imala prilike vidjeti je niti držati u rukama, samo sam čula njezin plač. Idući dan su mi javili da je beba umrla zbog srčane mane. Trudan si, osjećaš udarce, pripremili smo sobu, iščekuješ, pripremaš se za skroz neki drugi život i to onda sve nestane preko noći - ispričala je tijekom boravka u kampu.

