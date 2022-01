Dino Jelusić objavio tužnu vijest: 'Potpuno sam uništen, bila je predivna duša. Prokleti karcinom'

Pjevač Dino Jelusić (29) sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama podijelio tužnu vijest. Njegova kolegica Yvette Barnard preminula je nakon borbe s teškom bolesti.

- Potpuno sam uništen. Yvette Barnard je bila predivna duša i fenomenalan pjevač. Snimali smo zajedno duet prije 10 godina u Johannesburgu, pjesmu koju sam napisao i koja nikada nije službeno objavljena. Je**** karcinom - napisao je shrvani glazbenik uz fotografiju preminule mlade kolegice.

Dino je prošle godine postao član legendarne rock skupine Whitesnake, a ovih se dana na Facebooku prisjetio i svojih početaka. Kao 11-godišnji dječak odnio je pobjedu na prvom dječjem Eurosongu 2003. s pjesmom "Ti si moja prva ljubav" koju i dan danas obožavaju mnogi Hrvati i Hrvatice, no on je još 1999. godine bio na Dori, ali kao gost. Tog se vremena, kada je imao tek 6 i pol godina, prisjetio sada na svojim društvenim mrežama. "Dora 1999. Bio sam gost te godine. Da, stari smo. Prije 23 godine sam bio gost na Dori", napisao je pored fotografije te na engleskom dodao da je tada imao "6,5, skoro 7".

Dino je danas jedan od najtraženijih domaćih glazbenika. Putuje s rock sastavom čiji se albumi u svijetu prodaju u milijunskim primjercima. Svoje glazbene snove ostvario je u Americi, nastupajući na najvećem rock spektaklu koji se ondje može vidjeti, a u Hrvatskoj je situacija ipak nešto drugačija. Baš početkom veljače Dino kreće na mini turneju, počevši od Splita 5. veljače, zatim Zadra 6. veljače te na kraju Zagreba 7. veljače. Radi se o glazbenom spektaklu Rock The Opera. - Raduje me opet pjevati uživo. Premalo je vremena prošlo da bi se show nešto 'promijenio', a i ja sam bio dosta izvan Hrvatske, no ove godine pripremam jednu pjesmu više u svojoj izvedbi - kazao nam je nedavno Dino.



