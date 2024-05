Dino Jelusić bio je u našem žiriju i čestitao je Baby Lasagni, a pratitelji ga napali: Jednu stvar ti zamjeram

Ovo je takva pobjeda da nam to nikakav plasman nikad ne može oduzeti. Nikad ovoliko ljudi u Hrvatskoj, U EUROPI nije bilo jednoglasno ujedinjeno po pitanju muzike kao sad oko Marka. Srce mi je puno gledajući to. Za mene apsolutni pobjednik po svim segmentima. - napisao je jučer na društvenim mrežama glazbenik Dino Jelusić koji je zajedno s Vannom, Srđanom Sekulovićem Skansije, Mihovilom Šoštarićem Lockroom, Ginom Victorijom Damjanović sjedio u našem nacionalnom žiriju ovogodišnje Eurovizije.

Nakon što je Jelusić objavio na društvenim mrežama kako je naš predstavnik na Euroviziji Baby Lasagna ujedino toliko ljudi po pitanju glazbe u komentarima su mu se javili njegovi pratitelji i izrazili nezadovoljstvo. - Jednu stvar ti jedino zamjeram, a to je da ga niti jednom nisi ispromovirao, nisi smio ili si znao da je već sve namješteno? Sad je malo kasno - piše u jednom komentaru na koji je Dino odgovorio.

- Ja kao član žirija nisam smio ni dati javnu podršku, prije napada malo promislite. - napisao je Dino. Njegovi obožavatelji su bili nezadovoljni ocjenama koje je naš žiri dao, a prije svega ljuti ih što smo predstavnici Srbije Teyi Dori dali samo tri boda.

- A zašto kao član "stručnog " žirija ste Srbiji dali 3 boda a svi mi narod Hrvatske glasao za nju?? Znači umjesto susjedima koji nama daju max.bodove što vi radite..? Ma daj...unaprijed se zna koje nam zemlje ne daju bodove a vi njima dodijelite 12,10,8 itd..- pisalo je u jednom komentaru. Puno je bilo pitanja i negodovanja oko načina na koji je naš žiri raspodijelio bodove drugim zemljama.

- One ocjene koje ste ti i Vanna dali i kojim državama ste ih dali su apsolutno smijesne i sramotne. Uz dužno poštovanje prema tebi i Vanni kao vokalima, to je sve čime biste se trebali baviti, a ocjenjivanje glazbe prepustiti stručnjacima… Eurosong je takav kakav je upravo zbog toga! Primi kritiku konstruktivno, jer sorry, Portugal 12 bodova? Srbima ste iz fer igre mogli dati barem 8, s obzirom da oni nas uvijek časte sa 12 bodova… Itd… Onda se čudimo zašto je pobijedila Švicarska… pa eto, ti i slični ste to omogućili!. - pisao je Jelusiću jedan pratitelj, ali on više nije odgovarao na komentare.

