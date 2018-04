'Despacito' izbrisan s YouTubea nakon hakerskog napada

Video hita "Despacito" Luisa Fonsija i Daddyja Yankeeja danas je izbrisan s YouTubea, samo nekoliko dana nakon što je postao prvi video s više od 5 milijardi pregleda. Čini se da su hakeri napali kanal Vevo i s njega izbrisali niz drugih videa poznatih glazbenika kao što su Shakira, Selena Gomez, Drake i Taylor Swift.

Kada se video pokuša naći pretragom, pojavi se fotografija dvojice muškarca s uperenim oružjem prema kameri. Hakeri su se predstavili kao Prosox i Kuroi’sh, a ispod videa napisali su "Free Palestina". Dok je "Despacito" izbrisan, drugim videima promijenili su naslove.

This is the first time I get to see a @YouTube account compromised ( @LuisFonsi's) and a title changed on his 5-billion-views' hit, "#Despacito". pic.twitter.com/4UHUf02Ty2