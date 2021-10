Davorin Bogović predstavio je videospot za pjesmu "Ljubav kao vjeran pas"

Privlačna kombinacija prepoznatljivog frajerskog vokala i tople interpretacije sjajno je odjeknula u najnovijoj pjesmi legende glazbene scene Davorina Bogovića "Ljubav kao vjeran pas" koja je u kratkom vremenu dospjela na listu najemitiranijih pjesama u Hrvatskoj. Prva suradnja s autorima Predragom Martinjakom i Nenom Ninčevićem donijela je svježinu impresivnom opusu glazbenika sa stavom čiji aktualni album Greatest Hits Collection sadrži kultne hitove "Sretno dijete","Nizbrdo od ljubavi", "Je T'Aime (Moja voljena)", a pozitivna strka koja se stvara oko nove pjesme donijela mu je ogroman nalet dobre energije koju troši na svirkama sa svojim bendom i u studiju gdje vrijedno radi na budućim hitovima:

-Zbog nove pjesme sam ubacio u petu brzinu, doma dođem samo prespavati, aktivniji sam od političara pred izbore. To mi jako paše jer ne želim biti rob praćenja loših vijesti, idemo stvarati dobru mjuzu, svirati i sami se izboriti da nam svima bude bolje. Za mene je to jedini način da sačuvam bistru glavu. Dug je bio period od ideje do finalizacije ove pjesme, ali ni Peggy ni ja nismo ništa forsirali, već smo se prepustili osjećaju. Kliknuli smo na prvu, sličnih smo pogleda na stvaranje mjuze, a s njim mi je ugodno raditi jer je opušten i kuži glazbu. Stihovi Nene Ninčevića super su se uklopili u atmosferu pjesme i sad jedva čekam vidjeti reakciju publike na nekom od koncerata, live svirke su uvijek najbolji pokazatelj uspjeha pjesme.

Foto: PR

Videospot za pjesmu "Ljubav kao vjeran pas" realizirala je ekipa Izoom produkcije vizualiziravši pjesmu kroz prikaz zaljubljenih tinejđera koje su sjajno portretirali talentirani mladi glumci Nina Trnčević i Matija Ivezić iz dramskog studija Tirena.

Davorin Bogović koncertno je vrlo aktivan sa svojim bendom Davorin i Bogovići, a na pozornicu izlaze naoružani bezvremenskim hitovima koji su obilježili živote mnogih generacija, iz doba Prljavog kazališta i samostalnog dijela karijere. Vrijeme adventa i brojne svirke koje su pred njima idealna su prilika da publici spremnoj na odličan provod i uživo zasviraju novi singl.

VIDEO Strašna tragedija: Glumac Alec Baldwin na filmskom setu pucao iz rekvizita i ubio snimateljicu, a ranio redatelja