UŽIVO Počela je Večernjakova ruža!
FOTO Pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Enis Bešlagić je osvojio Večernjakovu ružu
Jakov Jozinović je novo lice godine: 'Na mladima svijet ostaje, mi smo budućnost'
Ema Branica je TV osoba godine: 'Mi ćemo se truditi i dalje, već 18 godina jako se trudim'
(Ne)uspjeh prvaka osvojio je nagradu Digitalna ruža
Plesnjak proglašen radijskom emisijom godine
Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'
RADIJSKA OSOBA GODINE

Davor Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'

Zagreb: Ceremonija dodjele medijske nagrade "Večernjakova ruža" u Hrvatskom narodnom kazalištu
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
20.03.2026.
u 20:40

- 28 godina se bavim medijskim poslom, zadnje dvije sam na Radiju Korzo. Radio je oduvijek bio moja prva ljubav. Počeo sam na radiju 1998. godine. Pozdravljam svu svoju ekipu, a posebno direktora. Pozdravljam svoja dva klinca doma, Max i Franko, tata vas voli. I šaljem najveću pusu svojoj ljubavi, supruzi Veri - rekao je Jurkotić.

Večernjakovu ružu u kategoriji radijske osobe godine osvojio je Davor Jurkotić s Radio Korza, a nagradu su mu dodijelili voditeljica Mia Kovačić  i glumac Asim Ugljen.

- Hvala lijepa svima. Kornelije, Jelena, Barbara, gospođa Ana. Baš sam sretan. 28 godina se bavim medijskim poslom, zadnje dvije sam na Radiju Korzo. Radio je oduvijek bio moja prva ljubav. Počeo sam na radiju 98. Pozdravljam svu svoju ekipu, a posebno direktora. Pozdravljam svoja dva klinca doma, Max i Franko, tata vas voli. I šaljem najveću pusu svojoj ljubavi, supruzi Veri. Hvala ti beba, 28 godina živjet s ovakvim monstrumom koji stalno radi nekakve gluposti - ovo je tvoje - poručio je. 

FOTO Uskoro počinje spektakl, a pogledajte tko je sve stigao u HNK: Poznata lica zablistala na dodjeli Večernjakove ruže!
Za prestižnu nagradu u ovoj kategoriji nominirali su bili Kornelije Hećimović s Laganini FM-a, Davor Jurkotić s riječkog Radija Korzo, Barbara Kolar kao predstavnica TOP radija, Jelena Ćulibrk Pajić s Drugog programa Hrvatskog radija i Ana Lacković Varga s Radio Sljemena. Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.
KA
karijes
21:51 20.03.2026.

Dno dna.

