Davor Jurkotić: 'Radio je oduvijek bio moja prva ljubav, 28 godina se bavim ovim poslom'

Večernjakovu ružu u kategoriji radijske osobe godine osvojio je Davor Jurkotić s Radio Korza, a nagradu su mu dodijelili voditeljica Mia Kovačić i glumac Asim Ugljen.

- Hvala lijepa svima. Kornelije, Jelena, Barbara, gospođa Ana. Baš sam sretan. 28 godina se bavim medijskim poslom, zadnje dvije sam na Radiju Korzo. Radio je oduvijek bio moja prva ljubav. Počeo sam na radiju 98. Pozdravljam svu svoju ekipu, a posebno direktora. Pozdravljam svoja dva klinca doma, Max i Franko, tata vas voli. I šaljem najveću pusu svojoj ljubavi, supruzi Veri. Hvala ti beba, 28 godina živjet s ovakvim monstrumom koji stalno radi nekakve gluposti - ovo je tvoje - poručio je.

Za prestižnu nagradu u ovoj kategoriji nominirali su bili Kornelije Hećimović s Laganini FM-a, Davor Jurkotić s riječkog Radija Korzo, Barbara Kolar kao predstavnica TOP radija, Jelena Ćulibrk Pajić s Drugog programa Hrvatskog radija i Ana Lacković Varga s Radio Sljemena. Nominirani su kao i prošlih godina birani po postulatima ove medijske nagrade, a oni su: originalnost, kvaliteta i izvrsnost u radu. Ključnu ulogu, pak, odigrali su naši čitatelji koji su svojim glasovima odlučili kome nagrada ide. Osim profesionalnosti, Večernjakova ruža znana je i po glazbenom spektaklu te odličnom provodu koji se svake godine organizira. Brojni poznati stigli su večeras na dodjelu u HNK. Što se glazbenog spektakla tiče, za odličnu zabavu zaduženi su večeras mnogi već poznati glasovi.