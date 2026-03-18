Posebno priznanje koje već godinama spaja autore, medije i čitatelje

Večernjakova ruža već tri desetljeća zauzima važno mjesto u hrvatskom medijskom i kulturnom prostoru. Od 1994. godine, kada je prvi put dodijeljena, do danas, Ruža je izrasla u najprestižniju medijsku nagradu u Hrvatskoj, priznanje koje obuhvaća novinarstvo, televiziju, radio, glazbu, film i druge oblike medijskog stvaralaštva. Njezina je posebnost u tome što ne prepoznaje samo popularnost, nego i trajnu kvalitetu te doprinos oblikovanju javnog prostora.

Ove godine dodijelit će se 32. put, a svečana ceremonija održat će se u petak 20. ožujka u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, uz izravan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji. Čitatelji Večernjeg lista svojim su glasovima već odabrali laureate, a publiku očekuje večer u kojoj će se još jednom jasno vidjeti kome najviše vjeruju i koga najradije prate. Ruža je i dalje nagrada koja spaja publiku, medije i autore, a činjenica da unatoč svim promjenama opstaje više od tri desetljeća govori koliko je duboko ukorijenjena u domaćoj kulturi.

Ruža se u svojim počecima dodjeljivala u Satiričkom kazalištu Kerempuh, gdje je održano čak osam prvih svečanih dodjela. Već tada postalo je jasno da interes nadmašuje kapacitete – Kerempuh je bio sjajan dom Ruži na njezinim počecima, ali nedovoljan da primi sve koji su željeli uživo svjedočiti trenutku u kojem se nagrađuju omiljena lica s ekrana i radijskih valova. Čitatelji, koji su tada glasali isključivo putem pošte, imali su dodatni motiv: iz gomile dopisnica izvlačilo se desetak sretnih dobitnika koji su na kućne adrese dobivali pozivnicu za svečanu dodjelu, i to za dvije osobe. Te su godine imale posebnu atmosferu, u kojoj se jasno vidjelo koliko Ruža znači samim laureatima.

S vremenom je nagrada rasla i mijenjala se usporedo s medijima. Večernji list je u svojih 67 godina postojanja uvijek težio praćenju trendova i promociji izvrsnosti, pa se i Ruža prilagođavala novim navikama publike. Godine 2002. uz "klasičnu" Ružu uvedena je i virtualna Ruža, za koju se prvi put glasalo putem interneta. Time je otvoreno novo poglavlje – nagrada je i dalje ostala čvrsto vezana za čitatelje, ali je prihvatila nove tehnologije i obrasce komunikacije. Taj se iskorak nastavio i zadnjih godina uvođenjem kategorije Digitalne ruže, kojom se prepoznaje rad autora na platformama poput YouTubea, podcasta, blogova i društvenih mreža. Time Ruža jasno poručuje da suvremeni medijski utjecaj ne nastaje samo na televiziji i radiju nego i na digitalnim kanalima.

Ruža je znala odgovoriti i na nepredviđene izazove. Tijekom pandemije koronavirusa 2020., kada su druženja i kontakti bili ograničeni, dodjela nije prekinuta, nego je prvi put u povijesti održana – virtualno. Voditelji Doris Pinčić i Duško Ćurlić javljali su se iz zagrebačkog HNK, nominirani, prezenteri i glazbeni gosti iz svojih domova, a gledatelji su sve pratili preko malih ekrana. Unatoč drukčijem formatu, osnovna ideja ostala je ista: nagraditi najbolja ostvarenja prethodne godine i ne prekinuti kontinuitet najstarije medijske nagrade u Hrvatskoj.

U povijesti Ruže zabilježeni su brojni trenuci koji su je učinili prepoznatljivom i izvan hrvatskih okvira. Jedan od najupečatljivijih dogodio se na proljeće 2014., kada se publici u prepunom HNK putem videoporuke obratila hollywoodska glumica Halle Berry. Iznenađenje je pripremljeno uz pomoć Gorana Višnjića, koji je u povijesti nagrade prikupio nekoliko Ruža i dobro zna koliko ta nagrada znači dobitnicima. U to je vrijeme u Los Angelesu snimao seriju "Extant" u kojoj mu je Halle Berry bila partnerica, a pristala je pozdraviti publiku na dodjeli hrvatske medijske nagrade. Taj je isječak poslije postao jedan od najgledanijih trenutaka Ruže na internetu.

Svečane dodjele tijekom godina obilježile su i velike legende domaće scene. Posebno se pamti uzbuđenje kada je na scenu zakoračio Boris Dvornik ili trenutak u kojem su stoljetne Ruže primile Ana Karić i Helga Vlahović. Helga je poslije znala reći da joj je Zlatna Ruža 20. stoljeća bila poput Oscara za životno djelo. Svoj pečat ostavili su i Oliver Dragojević, koji je jednako rado dolazio po nagrade kao što je i nastupao, Mladen Kušec kojega su ovacije u HNK-u dirnule do nevjerice, te Milka Babović, kojoj je publika odala počast ustajući već pri samom spomenu imena.

Iza svake dodjele Ruže stoje mjeseci priprema. Producentica Mirjana Žižić često ističe da je "recept" zapravo jednostavan, ali zahtjevan u izvedbi: poštovanje prema ljudima zbog kojih nagrada postoji, prema gledateljima koji je prate i prema samoj tradiciji Večernjakove ruže. Iz godine u godinu tim Večernjeg lista i suradnici osmišljavaju program koji želi spojiti priznanje za ozbiljan rad i večer dobre televizije – od izbora voditelja, prezentera i glazbenih gostiju do scenografije i ritma same dodjele.