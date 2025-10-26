Naši Portali
BIVŠI KANDIDAT

Dario iz 'Braka na prvu' se ženi! Otkrio detalje o vjenčanju: 'Sve je jako skupo'

26.10.2025.
u 16:50

Otkrio je da je datum vjenčanja 3. listopada iduće godine te se osvrnuo na visoke cijene. "Baš sam kapario cvijeće kao da ga sade za sljedeću godinu, sve je jako skupo", požalio se

Dario Crnković, poznat iz reality showova 'Farma' i 'Brak na prvu', zaručen je i sa svojom zaručnicom aktivno planira vjenčanje. Za RTL.hr je nedavno podijelio detalje o napretku organizacije. "Što se svadbe tiče trenutačno ide sve po planu. Svadba će biti u Splitu, to je vise zaručnica uzela u svoje ruke od kad sam se počeo baviti konobom, još je to daleko tako da slabo znam što se tu dešava, moj je zadatak platit, doći i reći: 'Da', a ostalo prepuštam gospođi Crnković", izjavio je Dario.

Otkrio je da je datum vjenčanja 3. listopada iduće godine te se osvrnuo na visoke cijene. "Baš sam kapario cvijeće kao da ga sade za sljedeću godinu, sve je jako skupo", požalio se Dario. Dodao je da još nije stigao razmišljati o odijelu. Nadalje, Dario je nedavno obznanio da je otvorio konobu u Trogiru.

"Nedavno sam otvorio konobu u Trogiru s kolegom. Smještena je u palači Stafileo iz 13. stoljeća, a po tome smo i nazvali našu konobu. Početak je bio jako težak – cijeli život radim u ugostiteljstvu, ali kada je riječ o papirologiji, bio sam potpuno neiskusan. Bio je to pravi izazov, kao da pokušavam upravljati svemirskom stanicom na Marsu", priznao je Dario. "No, za sada su gosti vrlo zadovoljni onim što nudimo, a uvijek nađemo prostor za rakijicu i nekoliko sočnih anegdota o 'Braku na prvu' i 'Farmi'".

FOTO Nekad najskandalozniji Hrvat bio je u zatvoru pa se pokajao, a evo kako danas izgleda i što radi
Ključne riječi
TV reality show televizija farma RTL brak na prvu showbiz

