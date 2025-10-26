Glumila je Ivu u 'Zabranjenoj ljubavi', a pogledajte kako danas izgleda i što radi ova lijepa Hrvatica

Prošlo je gotovo dva desetljeća otkada je snimljena posljednja epizoda prve hrvatske sapunice 'Zabranjena ljubav' čija popularnost ne jenjava ni danas. Glumci koji su ostvarili uloge u seriji još uvijek intrigiraju javnost, neki od njih i dalje su ostali dijelom javnog života, dok su se drugi pak nakon popularnosti koja ih je zatekla odlučili povući iz medija. Jedna od njih je i glumica Marija Kobić.

Marija je u toj seriji tumačila jednu od glavnih uloga. Igrala je Ivu Lončar, a iz glume se povukla nakon što je postala iznimno popularna zbog uloge. Ako je suditi po nekim fotografijama na društvenim mrežama, danas puno putuje, a postala je i instruktorica joge. Marija je živjela na tri adrese, u Dubaiju, Zagrebu i Baliju. Poznato je i da je bila u vezi s putopiscem Tomislavom Perkom, no u međuvremenu su prekinuli, a novosti iz ljubavnog života nije htjela podijeliti.

- Trenutačno se nalazim u Zagrebu. Ovo ljeto polazila sam trening za avanturističkog vodiča na Zrmanji; kajak, bikking, trekking s čime se već neko vrijeme bavim, i upravo pohađam alpinističku školicu tako da vikende provodim penjući po stijenama u Hrvatskoj. Yoga je i dalje prisutna u svakom mom danu, i posljednjih godina slikam većinom apstrakte slike, akrilnim bojama na platnu - rekla je Marija prošle godine za RTL.hr.

Osim nje, još neki glumci ostali su upamćeni, a naslovna pjesma postala je bezvremenski hit. Inače, naslovnu pjesmu “Srce nije kamen” otpjevao je prerano preminuli Toše Proeski, no nekima je manje poznato da je tekst ove pjesme napisala glumica iz ove serije Antonija Šola koja je dugo glumila živopisni lik Tine Bauer.