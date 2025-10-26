FOTO Neda Ukraden tijekom koncerta u Areni promijenila je tri raskošne haljine, evo kako je izgledala
Subotnja večer u Areni Zagreb protekla je u znaku neponovljive Nede Ukraden (75), koja je svojim koncertom karijere oduševila tisuće obožavatelja. Već s prvim taktovima hita "Nisam ti ja baš bilo ko", publika je ustala i uglas zapjevala s legendarnom pjevačicom, slaveći s njom bezvremenske pjesme koje su obilježile generacije.
"Dobra večer, Zagrebe! Dragi moji prijatelji, ne samo iz regije nego i iz cijeloga svijeta. Ja sam večeras najsretnija žena na svijetu, hvala vam na tome. Imati ovako divnu, generacijski raznoliku publiku, prava je privilegija za svakog izvođača. Večeras sam vam pripremila svoje najbolje pjesme! Najprije pozdravljam naše najmlađe, a zatim i moju ekipu 18+. Veliki poljubac svima, a posebno mojoj obitelji, kćeri, zetu i unucima. Oni su moja najveća podrška i moj ponos", rekla je ganuta Neda
Obožavatelji su stizali iz svih dijelova Hrvatske, ali i regije, a najveće pohvale dobila je od svoje obitelji. "Večeras sam najponosnija kći na cijelom svijetu. Ovo je moja mama zaslužila. Za ovo se živi", kazala je emotivna Jelena.
Iz karijere duge više od 50 godina, Neda je izabrala 40 najvećih hitova, među kojima su "Vrati se s kišom", "Što ti sina nisam rodila", "Na Balkanu", "Lavanda" i "Najbolji klub u gradu". Neusporedivo najveće oduševljenje nastalo je kada je premijerno izvela novu verziju svog evergreena "Zora je", snimljenu u studiju Abbey Road u Londonu uz Royal Philharmonic Orchestra.
"Ovo je pjesma mog života, moj zaštitni znak, koja slavi velikih 40 godina. Osjetiti da i danas budi iste emocije kao nekad, a istodobno joj udahnuti novi sjaj, za mene je neprocjenjivo. Presretna sam što sam dočekala taj trenutak i što sam mogla ponovno proživjeti tu čaroliju", priznala je.
Tijekom koncerta promijenila je tri raskošne modne kombinacije koje su istaknule njezinu vitku liniju i zavidni stas - raskošnu crvenu haljinu, elegantni plavi kombinezon i dugu crnu haljinu preplavljenu dijamantima.