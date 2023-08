Dario iz 'Braka na prvu' otkrio je da ima djevojku: 'Javila mi se na Instagramu, savršena je'

Iako mu se u showu 'Brak na prvu' nije dogodila ljubav s liječnicom Petrom Meštrić jedan od kandidata ove sezone Dario Crnković nakon završetka emisije otkrio je da se ipak uspio zaljubiti. Koktel-majstor iz Rakovice pokraj Plitvičkih jezera podijelio je kako je upoznao djevojku koja mu je ukrala srce.

- Javila mi se na Instagramu tijekom emitiranja showa. Komentirala je neki Instagram story i kako ima zaključan profil, ja sam napravio screenshot i zumirao i svidjela mi se pa smo se tako počeli dopisivati - kazao je Dario za RTL.hr.

Odao je da se djevojka zove Dea, a da je bio kod nje u Splitu, te da je ona bila kod njega i upoznala njegovu obitelj.

- Zove se Dea i savršena je. Brižna je osoba i sve što sam ikada htio od djevojke. Zajedno smo ljetovali i naša veza ide u ozbiljnom smjeru. Tako da sam 'off the market' - izjavio je Crković i kazao kako je ne bi pronašao da nije sudjelovao u showu 'Brak na prvu'.

VEZANI ČLANCI:

Inače, Dario i Petra Meštrić, koja mu je u showu bila supruga imali su turbulentan odnos tijekom showa. On joj je u jednoj epizodi kazao kako je sponzoruša i kako 'takve kao što je ona nađe na svakom ćošku'. Dario je tada u showu otišao pronaći Petru koja mu i dalje pokušavala objasniti da ne voli njegovu vulgarnost, a i ostali su mu kandidati rekli da njegovi postupci nisu u redu. Ipak, njih dvoje su uspjeli izaći iz showa kao prijatelji, a ona je nedavno otkrila kako se to dogodilo.

- Mislim da smo mi zaista pobjednici ovog eksperimenta jer kada spojiš toliko različite osobe i da na kraju budu u toliko dobrim odnosima, a taj odnos traje i dalje. Vidjeli smo se, komuniciramo, on mene pita za mišljenje, ja njega. Znam se zapitati što bi on sada rekao, a on to sigurno tako radi i za mene - priznala je. Dodala je tada i da joj je žao što nije pronašla ljubav.

- Žao mi je što nisam upoznala svoju osobu s kojom bi gradila nešto lijepo, ali opet, život ne možemo planirati, ulazimo s očekivanjima, a ponekad dobijemo i nešto bolje. Petra je otkrila i da se zaljubila. - Zaljubila sam se, ali to ni on još ne zna - rekla je. Još jedna novost u njenom životu je da je diplomirala te da se zaposlila u struci. Trenutačno radi u ordinaciji opće medicine u Zagrebu.

VIDEO Mijoković iskreno: 'Prije ovoga nisam znala ni pričati, za sve sam bila glupa Simona'