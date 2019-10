Darinka se zahvalila momcima što su je trpjeli, a Danijel se pojavio s novom curom!

Uz romantičan zalazak sunca ispisalo se posljednje poglavlje priče u prekrasnom Čileu. Darinka je momke upitala jesu li zadovoljni njezinim gostoprimstvom, a oni su rekli da će lijepe uspomene i nju cijeli život nositi u srcu.

''Hvala vam što ste me trpjeli. Oni koji me znaju, znaju da nisam tako loša i bezobrazna'', objasnila je Darinka te odabrala Ivu za romantično putovanje. ''Hvala ti puno što si mene odabrala, a ja bih volio da dođeš u Pulu da te upoznam sa svojim gradom'', rekao joj je Ivo, a farmerica je rekla da bi joj to bilo drago.

''Nisam se zaljubila u njega, smatram ga prijateljem'', branila se Darinka.

''Nisam ja taj tip da meni žena komandira, a znam da je Ivo to sve priželjkivao'', komentirao je nakon njezine odluke Darko.

Nakon iznenadnog Marijanina odlaska s farme, Martina je uz Antoniju ostala malo zapostavljena. Srećko je to odlučio promijeniti pa ju je iznenadio krafnama koje su zajedno pojeli na klupici i usput razgovarali. ''Ona je tip cure s kojima inače izlazim. Mlada, zgodna, pametna. Osjećam kao da sam taj film već gledao'', iskren je bio Srećko, a ona je njemu otkrila da bi mogla živjeti s njim u Kanadi, ali tek za dvije godine kada završi fakultet. ''Ne mogu ja toliko čekati, ja ću uskoro 34 godine'', rekao joj je Srećko, a Martina je bila u šoku, no rekla je i da bi se u Srećka mogla zaljubiti.

Na romantično putovanje Daniel je odlučio povesti Maju, ali ona ne želi otići s njim ako ne ide i Ivana – no to se kosi s pravilima. ''Hoćeš li mi dati priliku da budemo prijatelji ponovno, Tanja?'', upitao je Daniel Tanju jer su ga i Maja i Ivana odbile. ''Hoću, dat ću ti još jednu šansu'', zaključila je. ''Samo mi moraš pokazati bolju verziju sebe'', rekao joj je farmer. ''Shvaćam da se bojiš moje loše strane, ali ta strana nije uvijek prisutna'', kazala je Tanja te dodala da je sada zbunjena jer ne zna kako da sklopi s njim prijateljstvo kada su do sada imali samo 'instant vezu''.

Na Rabu je, nakon mjesec dana razdvojenosti, Jack ponovno vidio Anu. ''Bilo mi je svejedno kada sam ga vidjela'', rekla je Ana te dodala da su se čuli u međuvremenu i da joj je Jack slao dosta poruka na koje joj se baš i nije dalo odgovarati. ''Nisam željela da me odabere, a u Australiji mi je falilo adrenalina'', rekla mu je Ana te dodala da mu je priredila adrenalinsko iznenađenje – vožnju kajakom.

Domino je svoje dame odveo na plažu, a zaključio je da je Barbari nedostajao njegov fizički dodir pa ju je odlučio pomaziti po koljenima, no ona ga je zamolila da je previše ne dira. ''Mogu ti zavući prste u kosu?'', upitao ju je Domino, a Barbara je rekla da može i ponoviti jer joj paše. ''Osvajaš mi srce, a nekad te mrzim koliko me razljutiš. Najradije bih te kaznio!'', kazao joj je farmer što je nju nasmijalo. ''Želio bih da nisi zločesta prema meni'', zaključio je.

Srećko je cure ponovno odveo u japanski vrt, najviše zbog Martine kako bi i ona uživala u ljepotama prirode, ali kako bi im rekao koja će s njim otići na romantično putovanje. ''Martina, ti si tip djevojke koje ja volim inače, a ti si Antonija potpuno drugačija od djevojaka koje sam do sada imao'', započeo je Srećko. ''Jako si mi drag, simpatičan i kavalir. Sviđa mi se što voliš svoju obitelj, crkvu. I htjela bih te za dečka ili muža!'', rekla mu je Antonija, a Matina je bila u šoku i rekla da Antonija previše glumata. ''Nisam na tebi našla nijednu lošu osobinu, što je rijetko u današnjem svijetu'', rekla mu je Martina, no Srećko se na kraju ipak odlučio za Antoniju. ''Osjećam se poniženo. Ne tužno, nego sam ljuta i razočarana, a to je gore nego da sam tužna'', zaključila je Martina prije nego što je otišla te dodala da im želi svu sreću i da osnuju obitelj jer jedno drugome odgovaraju.

Nakon podulje razdvojenosti Darinka i Ivo ponovno su se našli, no ovaj put u Splitu, odakle su krenuli na izlet na Brač i Hvar, gdje Ivo nikad do sada nije bio.

U Tisno se preselio i Daniel gdje je za romantično putovanje odabrao Tanju, no ona se nije pojavila. ''Stvari baš nisu funkcionirale. Prestao sam vjerovati da možemo imati dobar odnos, a ona se počela ponašati kao prije pa se nisam htio više baviti time'', objasnio je Daniel zašto je nije poveo sa sobom, ali i da je upoznao jednu djevojku još za vrijeme snimanja 'brzih spojeva'. 'Upoznao sam djevojku koja je bila zainteresirana za mene, ali nije se htjela prijaviti u emisiju jer je malo sramežljiva. Upoznao sam je preko društvene mreže, ali nismo se uspjeli vidjeti sve dok je nisam nagovorio. Zove se Dunja Cvenić i dolazi iz Belišća'', otkrio je Daniel te dodao da su u zadnja četiri mjeseca produbili svoju vezu te da je sretan jer misli da imaju budućnost. ''Uzbuđen sam što ćemo se napokon vidjeti i uživo'', rekao je Daniel, a susret je završio poljupcima.

Domino je morao donijeti tešku odluku. ''Na kraju se srce odlučilo za Barbaru'', rekao je farmer, a Goga je rekla da mu je to bila dobra odluka jer se dosta promijenio od prije nekoliko dana.

Antonija i Srećko otišli su na romantičnu večeru u Kanadu, a nakon što ga je ona propitala što misli o njoj, želi li da ponovno dođe kod njega, te vidi li se u braku i s koliko djece, Srećko joj je dao odgovore koji su je razveselili, naročito kad joj je rekao da su sada cura i dečko. ''Mislim da ona mene već voli i da bi da je danas zaprosim - pristala. Meni treba vremena, idem korak po korak, ali radujem se produbljivanju naše veze i vidjet ćemo gdje ćemo završiti'', zaključio je Srećko.