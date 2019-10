Padaju teške riječe: Sad si pokazao svoje pravo lice. Ti si lažnjak

Posljednjeg dana u Australiji Jack je svoje dvije dame odlučio odvesti na Great Ocean Road, mjesto prekrasne prirode i prepuno važnih uspomena, no ondje ga čeka najvažnija odluka dosad – mora odabrati djevojku koja odlazi s njim na romantično putovanje. I dok Ana nije bila sigurna koga će farmer na kraju odabrati, Tina je rekla da ima osjećaj da je Jack Anu odabrao već prve večeri nakon upoznavanja.

Jack ih je obje nazvao snažnim ženama, zatim se obratio Tini. ''S tobom sam se baš nasmijao ovih nekoliko dana, imaš interesantan karakter… Vidio sam nešto lijepo u tvojoj duši. Volio bih biti prijatelj s tobom, ali trenutno ništa više od toga''', rekao je Jack i Tinu poslao kući. ''Mislim da ga Ana ne shvaća ozbiljno ni za dugoročno'', priznala je za kraj izbačena Jackova gošća.

''Iskreno, mislim da se zaljubio… Možda čak i nije, možda je negdje između pa sad želi vidjeti hoće li se zaljubiti ili neće'', komentirala je Ana farmerovu odluku te pristala s njim otići na romantično putovanje.

U Čileu se nastavljaju razgovori u četiri oka, a na redu je bio Pepo. Darinku je zanimalo što misli o njezinu karakteru, a on je rekao da mu smeta njezina potreba da uvijek bude u pravu i ne dopušta im da se bolje upoznaju. ''Teško puštaš muškarcu da pokaže svoje znanje, iskustvo'', dodao je. ''Ja sam se naučila da sam gazda u kući i ako se što pokvari, ja to moram riješiti… Nisam navikla biti s muškarcima'', branila se farmerica, dodavši da Pepo samo pametuje.

Trenutak konačne odluke približio se i u Ekvadoru – čak dvije Danielove djevojke morat će ubrzo spakirati kofere, a Tanja je bila poprilično sigurna da to neće biti ona. Farmer je svoje dame upitao o iskustvu na farmi, a Maja i Ivana bile su složne – dobro su se zabavile, no shvatile su da on nije dečko za njih. ''Nisi imala nimalo poštovanja prema mojoj kući i ljudima… Nisi nimalo pomagala'', obratio se i Tanji koja mu se na kraju i ispričala, dodavši da je za svoje ponašanje imala dobar razlog jer ju je neprestano provocirao.

Domino je Gogu i Barbaru odlučio odvesti na poznato berlinsko jezero. I dok je svoje dame jedva nagovorio da smoče noge, farmer se bez problema i okupao, uz Gogino i Barbarino navijanje. ''Cure su vjerojatno gledale moje tijelo, Barbara je sigurno imala neke komentare'', komentirao je Domino.

Nakon jučerašnje drame uz doručak, Srećko je odlučio nasamo porazgovarati s Marijanom, no ona nije bila nimalo raspoložena. Zamjerila mu je što najviše vremena provodi s Antonijom, a Martini i njoj nije dao priliku da ga bolje upoznaju. ''Što misliš kako se osjećam dok si ti u sobi s njom i zatvorite vrata, a ja ostanem potpuno sama u tvojoj kući?'', upitala ga je, no Srećko je to demantirao. ''Lagala je i napravila dramu s ciljem da ona izgleda bolje'', dodao je farmer, prigovorivši joj da širi laži i ocrnjuje druge djevojke, a zatim ju je obavijestio da je ona prva kandidatkinja koja se vraća u Lijepu Našu.

Od tri muškarca koja je pozvala u Iquique, Darinka je jedino za Ivu priznala da joj se sviđa. Upravo je njegov red bio da prošeće nasamo s njom, a kao zahvalu za boravak u Čileu poklonio joj je ružu, što ju je posebno raznježilo. ''Dobar je k'o kruh'', komentirala je pa ga pitala što mu smeta kod nje. No za razliku od Pepe, Ivo nije bio toliko hrabar pa joj je rekao da joj ništa nije zamjerio. ''Mislim da me se malo boji'', zaključila je Darinka pa dodala da joj se ponekad čini malo djetinjastim.

Srećko i Antonija uživali su na novom romantičnom spoju – pikniku u parku, s Srećko je priznao da je jedva dočekao provesti malo vremena nasamo s njom. Farmera se posebno dojmilo što je Antonija dan prije ustala ranije kako bi mogla s njim obaviti jutarnje poslove na imanju: ''Obično sam ja taj koji ulaže puno truda, zato je ovo bilo jako lijepo. Nijedna se cura nikad nije toliko borila za moju pozornost''. ''Zaljubila sam se preko ušiju u Srećka'', priznala je Antonija, a ubrzo je pao i novi poljubac, ''sto posto sam sigurna da ostajem u Kanadi''.

U Ekvadoru se napetost mogla rezati nožem jer Daniel i dalje nije izgovorio ime djevojke koju vodi na putovanje. ''Tebe odabirem, Maja'', kazao je Daniel i ostavio Tanju u potpunom šoku, a ona je čitavu situaciju nazvala ponižavajućom. ''Mislim da je obitelj najvažnija prilikom traženja supruge. Maja je jako usredotočena na obitelj…U ovih nekoliko dana mi se jako svidjela'', opravdao je farmer svoju odluku, no Maja nije bila toliko sigurna u odlazak na putovanje s njim.

''Rekla sam ti da si drag dečko, ali ne vidim mogućnost za išta više'', bila je iskrena, ''ne bi bilo fer da idem jer su moje namjere isključivo prijateljske''.

Farmer je rekao da će poštovati njezinu odluku, no Maja ga je upitala mogu li na putovanje povesti i Ivanu, što je farmer prihvatio. ''Sad si pokazao svoje pravo lice. Ti si lažnjak'', komentirala je Tanja novonastalu situaciju. ''Kad smo se prvi put vidjeli na brzinskim spojevima, ja sam bila prva cura koju si poljubio… Ja sam te jedina cijelo vrijeme lovila'', bila je neumoljiva Tanja, no Daniel nije odustajao od svoje odluke, a Maja i Ivana komentirale su da Tanja samo dobro glumi.