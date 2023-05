Danijela Martinović: 'U klubu pored Siska prodala sam rekordnih nula ulaznica'

U Special Happy Showu ovaj tjedan gostovala je Danijela Martinović, popularna pjevačica koja je na domaćoj glazbenoj sceni prisutna još od devedesetih. Talentirana Splićanka u glazbu se zaljubila još u djetinjstvu, imala je 14 godina kada je počela pjevati u crkvenom bendu Dominik. Dio karijere provela je u grupi Magazin, gdje je zamijenila Ljiljanu Nikolovsku, no nakon pet godina, Danijela se odvažila i krenula u uspješnu solo karijeru. Sa slušateljima Happy FM-a je podijelila svoje iskustvo i otkrila da nije sve odmah išlo ‘glatko’ i kako joj na jedan koncert nitko nije došao.

Osim glazbe, Danijela je otkrila da joj je pisanje postalo hrana za dušu i najavila svoju novu knjigu. Prisjetila se pokojnih prijatelja i suradnika Đorđa Novkovića i Kemala Montena. Danijela Martinović od malih nogu se bavi glazbom i ide joj u životu, kako bi rekla njezina pjesma. Na tron grupe Magazin je došla 1991.

Uspješna, ali prije svega vesela pjevačica za pet godina u Magazinu kaže da su joj bile najljepše, ali i najzahtjevnije u životu. Nakon što je napustila najpopularniju grupu, nije znala ni kako se predstaviti prije nastupa. Menadžment je predlagao Danijela – Ex Magazin, prisjetila se s osmjehom na licu slatkih briga. Korak po korak i hit po hit, sa slušateljima Happy FM-a je podijelila svoje iskustvo i otkrila da nije sve odmah išlo ‘glatko’.

- Briljantića je baš bilo. Bio je jedan disco klub u blizini čini mi se Siska, gdje sam imala apsolutno rekordnih 0 prodanih karata, hahahaha…. Nikad to ne bih promijenila, jer je to sve taj put, koliko je to sve zapravo čudno bilo, a nekoliko mjeseci nakon toga počeli su se događati "Zovem te ja", "Ide mi, u životu ide mi", "Što sam ja, što si ti", "Neka mi ne svane",…nakon toga se onda stvarno sve nekako zakotrljalo…- prisjetila se Danijela.

GALERIJA Rijetki zajednički izlazak: Danijela Martinović pozirala sa sestrom Izabelom

Voditelja Elvisa Mehičića zanimalo je je li uopće izašla na pozornicu?

- Ne, bili su samo konobari i tada sam otišla kući kada smo vidjeli da neće nitko doći, ali moram reći da nisam imala stres neki, strah, neku neizvjesnost. Čak smo se šalili na taj račun kasnije i došli do pouke - nikada ne treba odustati u životu, apsolutno nikada - zaključila je Danijela.

Osim glazbene, Danijela ima uspješnu i spisateljsku karijeru, a fanovima je na frekvencijama Happy FM-a otkrila da se kroz pisanje najbolje i najpotpunije izražava, da joj je ono postalo hrana za dušu. Fanove će uskoro obradovati i objavljivanjem memoara.

- Do sada sam objavila tri slikovnice, dvije knjige poetskih zapisa, u kraćoj formi, a većina ih je u rečenici, dvije. Sve su nastale tako što sam koračajući dolazila do nekih spoznaja. Memoarske dionice će se zvati novi roman, vrlo brzo će izaći, službeno smo u završnim fazama, teško mi je slijediti neke datume, ali mislim da bi promocija mogla biti 1. 6., knjiga je već u tisku. Nakon emisije bi trebala po prvi svoj otisak - rekla je.

Danijela Martinović iza sebe ima puno hitova, ali jedna pjesma je posebno srcu prirasla, koju je neposredno prije smrti napisao neprežaljeni Đorđe Novković. - Đorđe mi jako fali, i taj protok vremena kad netko ode ne znači ništa, mi smo bili prijatelji. On je bio moj mentor, moj drugi tata i otpjevala sam tu njegovu pjesmu Na po’ mi srce živi, radi nje osjećam zahvalnost, ali i teret. To je jedna od ljepših pjesama u mojoj karijeri. - izjavila je pjevačica.

S radošću se prisjetila i Kemala Montena s kojim je snimila duet. Njegove pjesme je slušala od djetinjstva, s obzirom da je njezina mama obožavala Kemu. Otkrila je da se šokirala kada je nazvao i ponudio duet za pjesmu Ovako ne mogu dalje.

- Kemica - upoznala sam predivnog čovjeka, i umjetnika i dobila sam pjesmu kakvu nisam ni slutila da ću imati i da će postići taj doseg. Imam u planu novi duet, ali ne smijem otkriti o kome se radi, doista je poseban duet u pripremi, mogao bi skoro biti vani. Ne volim termine, ali stvarno skoro - najavila je.

Danijela je s osmijehom na licu poručila da je sretna i u privatnom životu. Pred njom je puno planova, iako voli intimniji odnos sa publikom, poručila je da je apsolutno spremna i za zagrebačku Arenu.

VIDEO Doris Pinčić nastavlja nizati uspjehe, a evo koliko je njezina tvrtka uprihodila prošle godine