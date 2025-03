George Clooney drastično promijenio imidž! Obožavatelji se šale na njegov račun, a evo zašto je to učinio

Slavni glumac George Clooney (63) mnoge je iznenadio svojim novim imidžem. Naime, George je viđen u izlasku u New Yorku sa svojom suprugom Amal Clooney i tako je potvrdio ranija nagađanja da je promijenio boju kose. Glumac je prepoznatljivu sijedu kosu ofarbao u smeđu boju, a svoj je novi imidž skrivao pod kapom kad su ga paparazzi kraljem veljače snimili u New Yorku.

Mnogi su se na društvenim mrežama šalili na njegov račun i pisali da je glumac upao u "krizu srednjih godina", no to ipak nije bio razlog promjene imidža. Naime, Clooney je promijenio boju kose zbog predstave na Broadwayu. Glumit će u predstavi Good Night, and Good Luck, adaptaciji istoimenog filma iz 2005. za koji je napisao scenarij te ga je režirao i glumio u njemu. Clooney će u predstavi glumiti novinara i televizijsku legendu Edwarda R. Murrowa. Slavni glumac je uoči premijere priznao da osjeća nervozu kad stane na pozornicu. Clooney, dvostruki dobitnik Oscara, rekao je da nije glumio u kazališnoj predstavi od 1986. godine. "Nisam igrao u predstavi 40 godina... pa to je zastrašujuće", rekao je glumac novinarima u New Yorku. "Da, George Clooney postaje nervozan", dodao je.

Foto: Profimedia

Podsjetimo, Clooney je gostovao u emisiji "Jimmy Kimmel Live!" zajedno s glazbenikom Snoop Doggom, a tijekom intervjua u jednom trenu voditelj Jimmy Kimmel izvukao je stare školske fotografije Georga Clooneyja i prije nego što se Kimmel uspio našaliti, George je objasnio zašto izgleda tako kako izgleda na njoj:

"Čekaj, želim nešto istaknuti jer znam da ćeš se našaliti. Imam Bellovu paralizu i pola mog lica je paralizirano. Ako gledaš ovako, s druge strane, to je potpuno drugačije lice. Dakle, sad se možeš našaliti. Hajde, da ti pokažem svoje tužno lice", našalio se prvi glumac pokazavši kako ima dva različita izraza lica na fotografiji. No, nakon njegova priznanja, Kimmel je poručio da se neće našaliti. Nastavio je pokazivati druge njegove stare fotografije, a za jednu je objasnio da ga je majka šišala pa zbog toga ima tako lošu frizuru na njoj.

