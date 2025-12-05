Naši Portali
Lidija Penić-Grgaš

Cvita iz 'Divljih pčela' o ljubavnoj priči koja je zaludila Hrvatsku: 'Ona se slama, bit će tu puno uspona i padova'

Foto: RTL
Vecernji.hr
05.12.2025.
u 23:00

Ljubavnu priču njezinog lika, komentirala je i Lidija Penić-Grgaš. Sjajna, talentirana zagrebačka glumica komentirala je ljubav Cvite i Nikole

Divna i Andrija Runje odgojili su tri prekrasne kćeri, a njihov brak stanovnicima Vrila izgledao je idilično. No, mladi i sposobni Ivica Vukas, očev mezimac, skrivao je tajnu koja ga proganja i danas - kada njegov život izgleda znatno drugačije negoli je izgledao početkom tridesetih godina 20. stoljeća u Vrilu. Velika, zabranjena ljubavna priča promijenila mu je život - i ne samo njemu. Gledatelji 'Divljih pčela' imat će prilike večeras otkriti što se događalo između Divne i Ivice, ali i zašto njihova ljubavna priča nije uspjela! Velika romansa nije bila dovoljna, a Divna je u grob otišla s velikom tajnom. Zora Runje misli da sve sestre nose prokletstvo, a najviše tuge među njima trenutačno osjeća Cvita, tužna zbog raspada ljubavi s Nikolom Vukasom.

"Ne udajem se za Nikolu", jasna je bila Cvita u razgovoru sa svojim sestrama. Dok se Katarina i Zora bore da joj dokažu suprotno, u kući Vukas na istoj je misiji tetka Rajka! Dok su dame dobri duhovi velike ljubavi, Cvita se sve teže nosi s grubom realnošću. Ljubavnu priču njezinog lika, komentirala je i Lidija Penić-Grgaš. Sjajna, talentirana zagrebačka glumica komentirala je ljubav Cvite i Nikole.

"S Ivanom Barišićem stalno se zezam, sve si možemo reći što se tiče uloge, apsolutni profesionalac od čovjeka, kao brat", otkrila je o kolegi Lidija. Osvrnula se i na njihovu ljubavnu priču. "Sve se dogodilo brzo, očito jako vrije iznutra i moralo se sve preliti vani i nakon Petrovog ubojstva i ostalih događaja. Cvita se koleba, slama... puno će tu biti uspona i padova. Imat će teških trenutaka", objasnila je Penić-Grgaš. 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka u 20.15 sati!
