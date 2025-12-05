FOTO Šime Elez objavio svoju staru fotografiju kada je imao drugačiji imidž: Prije Gospodina Savršenog

Na svom Instagramu Šime Elez je podijelio jednu svoju stariju fotografiju na kojoj je imao dosta kraću frizuru. - Gospodin Savršeni prije Gospodina Savršenog - piše na fotografiji na kojoj Šime pozira u društvu prijatelja i ovakvim opisom daje naslutiti kako je fotografija snimljena prije nego je postao dio showa u kojem su se natjecateljice borile za njegovu naklonost. Na fotografiji ima brkove i bradu, dok danas Šime ima sasvim drugačiji izgled. Sada njeguje imidž s dugom kosom i bez brade i brkova koje je imao kada je sudjelovao u RTL-ovom showu "Gospodin Savršeni" i upravo sudjelovanje u emisiji donijelo mu je široku medijsku vidljivost i popularnost.

Elez se tijekom showa istaknuo pristupačnošću, iskrenošću i smirenošću, što ga je brzo učinilo jednim od omiljenih kandidata publike. U showu nije uspio pronaći svoju srodnu dušu, ali je pridobio naklonost brojnih obožavateljica. Maja Šuput ga je angažirala u spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari" i nakon toga su postali nerazdvojni. Cijelo ljeto su se zajedno družili i Šime je redovito Maju pratio na njezinim nastupima, a nedavno su proveli odmor u Dubaiju.

Foto: Instagram

- Moj odnos s Majom je jako zdrav i slažemo se. Da se ne slažemo, ne bi nas ljudi toliko povezivali zajedno i ne bismo konstantno bili tu gdje jesmo. Sviđa mi se što je jako opuštena. Profesionalna je kad treba biti, ali je jako easygoing i karakterno je stvarno super. - nedavno je za Net.hr govorio o svom odnosu s Majom. Ni Šime ni Maja još nisu službeni potvrdili da su u vezi. Govorio je i o svom tipu djevojke, ističući da mu je karakter najvažniji: - Nikako ne bih mogao biti s dosadnom curom. Moj je tip netko tko nije zajedljiv, pokvaren ili zločest. Na kraju krajeva, svi tražimo isto, karakterno kvalitetnu osobu - rekao je Šime. Maja je početkom ovog ljeta obavijestila javnost kako se rastala od Nenada Tatarinova s kojim ima sina Blooma.