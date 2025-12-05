FOTO Biste li je prepoznali? Pamtimo je kao Sašku iz 'Najboljih godina', a sada ćemo je gledati u novoj ulozi

Večeras na Novoj TV gledatelje očekuje jedna od najnapetijih epizoda serije "U dobru i zlu" do sada: ključni trenutak Veljkova suđenja, koji bi mogao u potpunosti preokrenuti njegovu sudbinu, ali i odnose među likovima. Dok se Divna gradnja nalazi u rukama Ante Kraljevića, Joca Praljak sprema se otvoriti novu firmu, a istovremeno pokušava pomoći Veljku. Svi ga žele spasiti i izvući iz zatvora, no Veljko se bori s vlastitom grižnjom savjesti. Iako želi slobodu, razmišlja i o onima koji su bili pokradeni. Pritom ga najviše pritišće spoznaja da bi njegova djeca mogla ostati bez krova nad glavom.

Epizodi se pridružuje i sjajna Mirta Zečević, hrvatska kazališna, filmska i televizijska glumica, koju gledatelji Nove TV dobro pamte iz niza uspješnica, uključujući ulogu Saške u seriji „Najbolje godine“. O svom kratkom sudjelovanju u uspješnici 'U dobru i zlu' Mirta kaže: „Nakon dugih 6 godina, ponovno mi je bilo veselje raditi u sjajnim novim studijima Nove TV, s odličnom, dobro poznatom ekipom suradnika i kolega! Oduševilo me kada sam dobila ovu ulogu sutkinje, takva zanimljiva i intrigantna uloga ne dobiva se često“ – poručila je.

Dok Jakov moli Crnog da ubrza postupak i osigura oslobađajuću presudu, Damjan dovodi Veljka na sud, gdje ih dočekuje Joco – spreman preuzeti dio krivnje. No Veljko mu to ne dopušta. Marina, vidno rastresena, pred sudnicom čeka ishod. Kad ugleda Jocu, obuzme je bijes zbog izdaje i otjera ga sa suda. Kakva presuda čeka Veljka? Hoće li izgubiti kuću? Tko će se izvući, a tko razočarati obitelj, ne propustite večeras od 20.15 na Novoj TV!