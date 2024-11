Član žirija 'Masterchefa' otkrio nam je tajnu pripreme dobrog steaka i koji desert njegova supruga radi najbolje

Mario Mihelj novi je član žirija "Masterchefa" te se odlično snašao u ovoj ulozi i rado kandidatima dijeli savjete i znanje o kuhanju. Ovaj izvršni chef u restoranima El Toro i Maredo dobio je nadimak šaptač steakovima, putovanja ga inspiriraju u kuhinji, kaže da njegova supruga priprema najbolji tiramisu, a otkrio nam je i kakvi su kandidati ove sezone "Masterchefa" i kako se slaže s ostalim članovima žirija, Stjepanom Vukadinom i Goranom Kočišem.

Sjećate li se prvog dana ispred kamera "Masterchefa", je li bilo treme i što vam je savjetovao kolega Stjepan Vukadin koji ima već dulji staž u žiriju "Masterchefa"?

Ma kako se ne bih sjećao? Taj dan treba stati pred kandidate, predstaviti sebe, a njima poslati snažnu motivacijsku poruku da im uliješ povjerenje da su na pravom mjestu i da će uz nas puno toga naučiti. Stjepan je rekao: "Opusti se i ako kažeš nešto pogrešno, samo se ispravi i peglaj dalje." Lako je to reći...

Koliko ste zadovoljni napretkom kandidata "Masterchefa", u čemu biste ih pohvalili, a gdje još ima mjesta za napredak?

U konačnici sam zadovoljan jer ne smijemo zaboraviti da oni nemaju profesionalnog iskustva, pa bi ih pohvalio što su u kratkom vremenu svi postali jako kreativni i puni želje za pokazivanjem brojnih tehnika na tanjuru. Naravno, katkad je to uspješno, a katkad malo manje uspješno. Mjesta za napredak uvijek ima u svim smjerovima, pa je teško reći što točno jer su kandidati tek zagazili u svijet profesionalne gastronomije.

Puno je mladih i talentiranih natjecatelja poput Petra, Tina i Anamarije, koliko su vas iznenadili svojim kulinarskim znanjem i vještinama i prepoznajete li kod njih onaj isti žar kakav ste vi imali na početku karijere?

Da, to me prilično iznenadilo, dosta toga znaju u teoriji, informacije su danas dostupnije nego prije 24 godine, kada sam ja kretao, i definitivno se vidi taj žar i nadam se da će ih to dugo držati i, naravno, da će se što dulje zadržati u gastronomiji.

U kuhinji "Masterchefa" zna biti napeto i dramatično, vlada li takva atmosfera i u profesionalnim kuhinjama vaših restorana koje vodite?

Naravno da je napeto – zamislite sebe da ste tamo i imate 45 minuta tijekom kojih morate isporučiti dobro jelo i pritom zadovoljiti sve tri osobine – okus, tehniku i izgled. U profesionalnim kuhinjama ima napetosti i stresa samo kada organizacija nije odrađena kako treba ili umor prevlada, a inače nema u ovoj količini jer se dosta toga zna unaprijed.

Zovu vas i šaptačem steakovima, kako ste dobili taj nadimak i možete li nam otkriti tajnu pripreme finog i sočnog steaka?

Kako je došlo do tog nadimka, ne znam ni sam, pretpostavljam prema tome koliko sam odrezaka mesa prodao u zadnjih osam godina, otkako je otvoren El Toro. Steak koji najviše volim pripremati, rib eye, ima mesa i masnoće koja zapravo krasi cijeli odrezak. Ostavim odrezak da se temperira oko 30 minuta na sobnoj temperaturi, lagano ga posolim sitnom solju, zatim ga stavim na grill i pečem do željene temperature – medium oko 58 do 60 stupnjeva. Poslije pečenja treba odrezak "odmoriti" pet minuta, a zatim je spreman za kušanje, ali prije toga stavim cvijet soli i svježe mljeven papar.

Koje jelo vaša supruga priprema najbolje, a koji vaš specijalitet najviše vole vaši ukućani?

Žena sva jela super kuha, ali kad bih morao izdvojiti nešto konkretno, mogu reći da je njezin tiramisu najbolji.

Kako se slažete s ostatkom žirija: Stipom i Goranom, imate, osim kuhanja, zajedničku ljubav – motore? Jeste bili zajedno u nekoj motoavanturi?

Slažemo se kao da se znamo cijeli život – motori, hrana, satovi… Imamo toliko zajedničkih tema a da nije samo kuhinja. Bili smo na jednoj motoavanturi u Lici do Plitvica i bilo nam je super.

Zbog koje odluke tijekom karijere najviše žalite, postoji li neka prilika koju ste propustili i sada biste to promijenili?

Ne žalim ni za čim, jako sam zadovoljan svojom karijerom jer su se padovi i usponi dogodili s razlogom i u pravo vrijeme.

Rekli ste kako vas putovanja inspiriraju kada je kuhanje u pitanju, putovanje u koju zemlju vas je gastronomski najviše obogatilo i što ste naučili?

Španjolska je zemlja koja me uvijek oduševi. Prije dva tjedna vratio sam se iz Španjolske i opet ću ići u lipnju sljedeće godine.

Koje jelo nikada ne odbijate i što vam je neostvaren profesionalni san?

Tripice nikada neću odbiti, a želja mi je kuhati kraljevsku večeru na kraljevskom dvoru.

Koju poruku imate za kandidate Masterchefa, ali i za sve one koji se žele profesionalno baviti kuhanjem?

Kuhajte, putujte, upoznajte druge kulture stola i kuhinja, i jedite – samo tako razvijate sva osjetila, bavili se kuhanjem profesionalno ili samo rekreativno!