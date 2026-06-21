Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
UŽIVO Apsolutna dominacije Španjolske, Saudijci se ne mogu sastati s loptom
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
davor bruketa piše za večernji:

U fokusu 14. Organa Vida je svakodnevica u kojoj smo okruženi slikama, informacijama i sadržajima koji se izmjenjuju velikom brzinom

Autor
Davor Bruketa
21.06.2026.
u 19:00

Ovogodišnje izdanje donosi pet izložbi koje će biti otvorene do 6. rujna. Umjetničko vodstvo festivala potpisuju Barbara Gregov, Lovro Japundžić i Lea Vene, a ovogodišnja tema nosi naziv "Sretno u vrtlogu"

Organ Vida već gotovo dva desetljeća zauzima važno mjesto na domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni. Osnovana 2008. godine, ova nezavisna i neprofitna organizacija posvećena je istraživanju suvremene fotografije i umjetničkih praksi koje se temelje na slici, a kroz izložbe, edukativne programe, rezidencije i izdavačke projekte kontinuirano otvara prostor za kritičko promišljanje načina na koji nastaju, kruže i utječu slike koje svakodnevno konzumiramo. U središtu njezina djelovanja nalazi se bijenalni festival Organ Vida, koji se održava u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu i okuplja etablirane i mlade autore iz cijelog svijeta.

Ključne riječi
Organ vida Organ vida festival Davor Bruketa dizajn showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!