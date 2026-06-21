U fokusu 14. Organa Vida je svakodnevica u kojoj smo okruženi slikama, informacijama i sadržajima koji se izmjenjuju velikom brzinom

Organ Vida već gotovo dva desetljeća zauzima važno mjesto na domaćoj i međunarodnoj umjetničkoj sceni. Osnovana 2008. godine, ova nezavisna i neprofitna organizacija posvećena je istraživanju suvremene fotografije i umjetničkih praksi koje se temelje na slici, a kroz izložbe, edukativne programe, rezidencije i izdavačke projekte kontinuirano otvara prostor za kritičko promišljanje načina na koji nastaju, kruže i utječu slike koje svakodnevno konzumiramo. U središtu njezina djelovanja nalazi se bijenalni festival Organ Vida, koji se održava u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu i okuplja etablirane i mlade autore iz cijelog svijeta.