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FOTO Više ovako ne izgleda! Meri Goldašić pozirala u ultrakratkoj haljini, pokazala noge i dekolte, uživa u Beogradu

Foto: Nova TV
1/20
VL
Autor
Vecernji.hr
21.06.2026.
u 19:30

Za izlazak je odabrala kratku, pripijenu crnu haljinu dubokog dekoltea s halter ovratnikom i upečatljivim detaljem prednjeg zatvarača. Cijeli look zaokružila je crnim sandalama s visokom potpeticom, a uz objavu je kratko stavila samo emotikon disko kugle, što je bilo dovoljno da zapali društvene mreže

Meri Goldašić, koju od travnja gledamo u ulozi voditeljice RTL-ova kviza "Tko bi rekao", svojim je pratiteljima pokazala jedno posve drugačije, glamurozno lice. Na svom Instagram profilu podijelila je seriju od pet fotografija nastalih tijekom noćnog izlaska u Beogradu. Pozirajući na modernom, osvijetljenom vanjskom stubištu, koje s jedne strane krasi veliki vertikalni vrt, Meri je zračila samopouzdanjem. Za izlazak je odabrala kratku, pripijenu crnu haljinu dubokog dekoltea s halter ovratnikom i upečatljivim detaljem prednjeg zatvarača. Cijeli look zaokružila je crnim sandalama s visokom potpeticom, a uz objavu je kratko stavila samo emotikon disko kugle, što je bilo dovoljno da zapali društvene mreže.

Komentari su se počeli nizati munjevitom brzinom, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje. Osim brojnih emotikona vatre i srca, nizale su se i pohvale. "Aaaaaaaaa bombaaaaaaa", "Elegantno, profinjeno", "Mjau, mislim da sam se zaljubio", samo su neke od reakcija koje svjedoče o dojmu koji je ostavila. Ipak, jedna je pratiteljica, čini se, savršeno sažela dojam mnogih komentarom "#pamelaanderson VIBES". Usporedba s kultnim stilom slavne glumice iz devedesetih i dvijetisućitih savršeno se uklapa u modne trendove za ljeto 2026., koji slave povratak odvažnosti i glamura. Među oduševljenima se našla i operna pjevačica Sandra Bagarić, koja je Merin izgled opisala kao "elegantan i profinjen".

Ovo glamurozno izdanje dolazi u vrijeme velikih promjena za 33-godišnju Šibenčanku, koja je javnosti postala poznata nakon sudjelovanja u šestoj sezoni MasterChefa. Nakon što je krajem 2025. godine prošla kroz razvod, Meri je nedavno potvrdila da je slobodna te se čini kako punim plućima grli novo životno poglavlje. U nedavnom intervjuu iskreno je govorila o svom životnom putu, a također je otvoreno progovorila o razvodu, naglasivši kako je s bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima te da je trenutno usredotočena na sebe i svoja dva sina. Njezin poslovni život također cvjeta, s obzirom na to da je od proljeća preuzela voditeljsku palicu u popularnom kvizu "Tko bi rekao".

*uz pomoć AI-a
Prije više od 15 godina glumila je Sašku u 'Najboljim godinama', a sada živi daleko od gradske vreve
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Ključne riječi
dekolte izlazak Srbija Beograd Meri Goldašić showbiz

Komentara 1

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VA
VanjaPlank
19:37 21.06.2026.

Takve jedino u beogradu i mogu proči.

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